Famalicão: Otar Mamageishvili vai jogar na Áustria por empréstimo

O Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento de Guimarães deteve, na passada segunda-feira, três homens e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 30 anos e os 59 anos, pelo crime de tráfico de droga, nos concelhos de Guimarães e Vila Nova de Famalicão. Desta ação resultou, ainda, a apreensão de 30 075€ em numerário; quatro automóveis; 167 munições de calibre 12; nove telemóveis; um tablet; uma balança de precisão; 16 doses de heroína; oito doses de cocaína; e um relógio.

Após apresentação a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal Judicial de Guimarães, dois detidos ficaram em prisão preventiva (um homem e uma mulher); outros dois detidos, também um homem e uma mulher, têm de se apresentar diariamente no posto policial da sua área de residência; outro detido foi transportado para o Tribunal de Penafiel para dar cumprimento ao mandado de detenção pendente.

Esta investigação, que decorria à cerca de um ano, permitiu reunir prova de uma rede organizada que procedia à venda de droga diretamente ao consumidor, a partir de uma urbanização de Gondar, no concelho de Guimarães.

No dia 15 de junho foi realizada uma operação policial com várias valências da GNR, com o apoio da PSP, para deter os suspeitos e por cobro ao foco de insegurança que se tinha gerado. Foram realizadas buscas em vários locais do concelho e cidade de Guimarães, tal como no concelho de Famalicão.

Estas buscas permitiram reunir, segundo a GNR, «um considerável acervo de prova contra os suspeitos identificados no decurso da investigação».

Na operação de buscas foram empenhados meios da estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial de Braga, do Grupo de Intervenção e Operações Especiais da Unidade de Intervenção, dos Destacamentos de Intervenção de Braga e do Porto, dos Destacamentos Territoriais de Guimarães e de Barcelos, da Unidade Especial de Policia da PSP e do Comando Distrital de Braga da PSP.