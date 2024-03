Famalicão: Otso Liimatta convocado para os sub-21 da Finlândia

O município de Famalicão assinou, na terça-feira, dia 12, protocolos 20 associações desportivas do concelho subsídios para o desenvolvimento do plano de atividades e formação, no valor total de 223 mil euros. Esta é uma ajuda regular que o município concede anualmente às associações. Além destas 20 beneficiárias, no mês de abril serão entregues subsídios a mais coletividades, dentro deste mesmo propósito.

Recorde-se que o concelho de Famalicão tem um vasto leque de associações desportivas que promovem as mais diversas modalidades e que abrangem todos os escalões etários. O autarca realça que o desporto ajuda à formação da criança e do jovem, seja pela via do seu desenvolvimento físico e intelectual, ou pela integração social.

O presidente da Câmara fez questão, também, de salientar as coletividades, como a Associação Luís Silva, que ajudam a implementar o “Desporto para Todos”. Mário Passos frisou que todos, independentemente da condição física ou intelectual, têm em Famalicão oportunidade de praticar uma modalidade que se adeque ao gosto e condição para a sua prática.

Por outro lado, o edil lembrou que os mais talentosos podem atingir patamares de sucesso desportivo, que além do bem-estar pessoal ajudam ao prestígio do território famalicense. «O desporto traz esta dimensão relevante aos territórios. Fala-se bem de Famalicão ao nível desportivo», mencionou. «Estes sucessos desportivos são, também, muito importantes para o contágio dos nossos concidadãos. Atrai outros para a prática do exercício físico, desde os jovens aos seniores», acrescentou.

«A Câmara Municipal apoia, gasta algum dinheiro, mas nada disto seria possível sem esta rede de coletividades e de pessoas altruístas que dão muito do seu tempo no desenvolvimento de modalidades, na ajuda ao crescimento das nossas crianças e jovens e na organização de eventos desportivos que trazem prestígio ao território», agradeceu Mário Passos.

O autarca lembrou que além deste apoio financeiro que o município de Famalicão presta a estas coletividades, existem outras ajudas regulares como o pagamento de inscrições federativas, seguros e exames médicos de atletas, além de comparticipações em deslocações ao estrangeiro.

Recorde-se que, em 2023, a autarquia assegurou o pagamento das inscrições federativas e respetivos seguros a mais de 5200 atletas do concelho, num esforço financeiro municipal superior a 157 mil euros. Também apoiou, no ano passado, a realização de mais de 700 exames médico-desportivos, obrigatórios a todos os jovens atletas, num investimento municipal de mais de 11 mil euros.

Fora estas ajudas, existem os apoios pontuais para obras nos espaços desportivos, «por forma a que os praticantes de desporto tenham condições para o bom desempenho da modalidade», apontou o edil.

O autarca, acompanhado pelo vereador do Desporto, Pedro Oliveira, recebeu nos Paços do Concelho os representantes da Associação Desportiva Oliveirense, do Grupo Desportivo de Joane, da Associação Desportiva Ninense, do Operário Futebol Clube, do Desportivo de S. Cosme, do Clube Desportivo de Lousado, do Grupo Desportivo do Louro, do Grupo Desportivo de Cavalões, da União Desportiva de Calendário, do Grupo Recreativo de Avidos e Lagoa, do Clube Recreativo e Popular de Delães, do Grupo Desportivo de Fradelos, da Associação Desportiva e Cultural de S. Mateus, da Associação Juventude de Joane, do Estrelas do Ave Clube, do Riba de Ave Hóquei Clube, da Associação Cultural de Vermoim, do Famabasket – Clube de Basquetebol de Famalicão, da Ribeirão Basket – Associação Desportiva, Cultural, Social e Recreativa e da Associação de Boccia Luís Silva.