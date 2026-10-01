Na noite desta quarta-feira realizou-se o sorteio dos campeonatos concelhios de futsal, época 2026/2027, promovidos pela AFSA. A 10 de outubro, na primeira jornada da 1.ª divisão, o campeão Outeirense (também vencedor da Taça na época passada) visita a Adespo e o Pedome recebe o Covense. Outros jogos: Cabeçudense-Acura, Landim-LAM, Riba d´Ave-S. Martinho, Cajada-Castelões e Esmeriz-Adere.
O sorteio da 2.ª divisão ditou os seguintes encontros na abertura da prova: 1.º de Maio-Barrimau, Sezures-Aderm, Novais-Lousado, Gavião-Delães, Calendário-GRAC e Flor do Monte-Arpo.
A 1.ª jornada de veteranos é a 9 de outubro: Arpo-Cajada, Barrimau-S. Martinho, Acura-Adere, Oliveirense-GRAC, Lameiras-Covense, Bairrense-Esmeriz e 1.º de Maio-Pedome.