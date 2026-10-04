Na tarde deste sábado, o Pavilhão Terras de Vermoim recebeu, mais uma vez, a Supertaça Concelhia José Cunha de Futsal, uma organização da AFSA e que terminou com as vitórias da Outeirense e da Cajada.
O primeiro jogo foi entre a Cajada e o Covense, em veteranos, com a equipa da freguesia de Cabeçudos a vencer, por 8-2. Recorde-se que a Cajada venceu, na época passada, o campeonato e a taça da AFSA.
Em seniores, a Outeirense também levou o troféu para casa, após vitória, 4-1, sobre o Covense. Também a equipa de Pousada de Saramagos venceu, na época passada, o campeonato e a taça.