Famalicão: Outeirense é o novo líder da 1.ª divisão da AFSA

O campeão em título ultrapassou o Pedome na tabela classificativa, que liderava há várias semanas. A derrota do Pedome em S. Martinho, por duas bolas sem resposta, e a vitória da Outeirense, pela margem mínima, sobre o Landim (3-2) provocou uma reviravolta na classificação a uma jornada do grande embate entre os dois primeiros (marcado para o dia 3 de fevereiro). A Outeirense é então líder, com 26 pontos, o Pedome segue na segunda posição, com menos um ponto.

O S. Martinho subiu na tabela, é agora 7.º classificado com 12 pontos; já o Landim permanece na penúltima posição, com 7 pontos.

Ainda na 10.ª jornada, Adespo (3.º) e Acura (4.º) derrotaram os seus adversários e mantiveram os respetivos lugares. A Adespo bateu o Mal, por 6-4, enquanto a Acura foi a Mogege vencer a Aderm, por 3-1. O Mal caiu para o sexto lugar (13 pontos), enquanto a Aderm está abaixo da linha de água (8 pontos).

Com a derrota do Mal, o Grac, que venceu o Covense por 3-1, subiu ao quinto lugar, com 14 pontos, ultrapassando o Covense e o Mal que é sexto (13 pontos), já o Covense caiu para a nona posição, com 11 pontos, os mesmos do Castelões (8.º) que regressou às vitórias. Na deslocação ao reduto do último classificado, o Barrimau, venceu por 3-5.

Próxima jornada, dia 3/02: Mal-Barrimau, Castelões-S. Martinho, Pedome-Outeirense, Landim-Aderm, Acura-Grac, Covense-Adespo.

Esmeriz assume o comando

Também na 2.ª divisão, a 4.ª jornada trouxe um novo líder. O Riba d´Ave HC não foi capaz de prolongar a onda vitoriosa na casa emprestada do Louredo, saindo derrotado por 5-4. A consequência foi a perda da liderança para o Esmeriz que foi a Pousada de Saramagos vencer de forma categórica a Arpo (2-8).

Assim, o Esmeriz passou a liderar a classificação, com 10 pontos, enquanto o Riba d´Ave HC segue atrás com menos um ponto.

O Louredo é 5.º classificado, com 6 pontos; a Arpo é 6.º com 6 pontos.

Mas as novidades não ficam por aqui. A Jasp é agora terceira classificada. A turma de Seide foi a Gavião vencer por 0-4 e subiu dois lugares (7 pontos). Isto porque beneficiou do empate do Lousado no campo da Adere (2-2). O Lousado é agora 4.º, com os mesmos pontos da Jasp. Refira-se que a Adere mantém-se no 7.º lugar (4 pontos), já o Gavião caiu para penúltimo (3 pontos).

Destaque, também, para o primeiro triunfo do Miradouro. A vitória sobre a Flor do Monte, com um golo solitário, agravou ainda mais a crise na equipa da Carreira, que ocupa o último lugar sem qualquer ponto. O Miradouro é agora antepenúltimo. O Novais (8.º com 3 pontos) folgou nesta jornada.

Próxima jornada, dia 27/01: Novais-Gavião, Esmeriz-Flor Monte, Miradouro-Adere, Jasp-Arpo, Lousado-Louredo. Riba d´Ave HC folga.

Cajada continua vitorioso

Nos veteranos não houve mudanças nos primeiros lugares. O Cajada continua a vencer, desta feita, 2-5, sobre o Esmeriz. Mantém assim a liderança (30 pontos) com mais 8 pontos que a concorrência.

A Oliveirense folgou, mas segurou o 2.º lugar (22 pontos), apesar de ver o terceiro classificado, o Pedome, com 21 pontos, a aproximar-se. O Pedome somou novo triunfo, desta feita sobre o Covense (4-3).

Refira-se que o Esmeriz é 10.º com 8 pontos e o Covense 8.º com 11 pontos.

O S. Mateus segue no 4.º lugar (18 pontos) depois de vencer o 1.º de Maio (13.º), por 2-5. O Grac também manteve o 5.º lugar (15 pontos), ao vencer a Acura (8.º com 11 pontos) por 8-2.

Já a Outeirense venceu as Lameiras, por 3-2, e ultrapassou o adversário na classificação. A Outeirense é 6º com 15 pontos, as Lameiras são 7.º com 12 pontos.

Por fim, o Bairrense foi a Calendário vencer o Barrimau, por 2-5. Com esta vitória, a equipa de Gavião deixou o último posto e subiu ao 11.º lugar (6 pontos), ultrapassando o Barrimau (4 pontos) e o 1.º de Maio (4 pontos) na tabela classificativa.

Próxima jornada, dia 2/02: Esmeriz-Lameiras, Covense-Outeirense, Bairrense-Oliveirense, Acura-Barrimau, S. Mateus-Grac. Cajada folga.

Foto: jogo Aderm-Acura