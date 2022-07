Famalicão: Outeirense e Pedome vencem Taça Concelhia

A oitava edição do festival internacional de circo contemporâneo, promovida pelo Teatro da Didascália, realiza-se de 18 a 23 de julho. A nova edição vai contar com 11 espetáculos, que vão decorrer nas quatro cidades que compõem o Quadrilátero Cultural, Vila Nova de Famalicão, Guimarães, Barcelos e Braga.

Este ano, o festival tem como objetivo ponderar sobre o espaço público. O evento cultural vai apresentar cinco estreias nacionais, sete espetáculos internacionais e duas coproduções. A oitava edição vai também contemplar quatro oficinas de criação, uma sessão de pitching e uma masterclasse.

No dia 21 de julho, Famalicão vai apresentar “Do ferro à ferrugem”, uma criação de Alan Sencades, às 19h00, no Parque da Juventude. Os famalicenses podem ainda assistir à comédia “MDR – mort de riure”, da companhia catalã Los Galindos, na Praça D. Maria II, pelas 22h00.

No dia seguinte, o Parque da Devesa vai preencher-se, pelas 19h00, com “Cir-k”, projeto desenvolvido pela companhia Oliveira & Bachtler. No dia 22, “Mellow Yellow” vai ganhar vida no Parque da Juventude, às 22h00.

Já no dia 23 de julho, “O Silêncio do Corpo”, da companhia Erva Daninha, vai chegar ao Parque da Juventude, às 11h00. No mesmo dia, a cidade vai acolher o espetáculo “Kilometer 97.5”, da companhia francesa Collectif Protocole, pelas 19h00, no Anfiteatro – Parque da Devesa. Às 22h00, a Praça D. Maria II vai contar com a estreia de “The Good Place”, uma criação da companhia MCDF – Marcel et ses Drôles de Femmes.

Mais informações e programa completo aqui.