Famalicão: Outeirense elimina Pedome da Taça Concelhia

Famalicão: Didáxis no pódio nacional de jovens em xadrez

Os atletas famalicenses estiveram muito bem no Campeonato Nacional de Jovens em Xadrez, Sub-08, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18 e Sub-20, organizado pela Federação Portuguesa de Xadrez, que se disputou de 10 a 14 de abril, em Fátima.

O mais importante evento destinado aos jovens xadrezistas mostrou, mais uma vez, o potencial dos atletas da CX A2D: José Santos, escalão sub-20, com o 3.º lugar absoluto, com 4,5 pontos; João Pedro Afonso, escalão sub-16, foi segundo ex-aqueo, mas os critérios de desempate levaram-no para a quinta posição; Francisco Silva, sub-8, chegou ao 4.º lugar ex-aqueo, mas acabou no 8.º devido aos critérios de desempate.

A delegação do Clube de Xadrez Associação Académica da Didáxis fez-se representar por 5 atletas num total de 205 participantes.

José João Pinto e Duarte Abreu, no escalão Sub-14, também estiveram a bom nível, mas não foram felizes nas derradeiras sessões. Ainda assim posicionaram-se em 17.º lugar (3 pontos em 7 possíveis) e 24.º lugar (2,5 pontos em 7 possíveis), respetivamente.

Atendendo aos resultados obtidos por estes jovens atletas, a direção da CX A2D considera como uma aposta ganha a formação contínua de atletas, dirigentes e treinadores, «revelando-se numa progressão efetiva e consistente do Xadrez concelhio».