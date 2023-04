Famalicão: Ovelha resgatada em Ribeirão

A subida das taxas de juros e das despesas tem levado muitos portugueses a entregarem suas casas aos bancos por não conseguirem arcar com as prestações. O ano de 2023 tem sido marcado pela subida de juros pelo Banco Central Europeu, afetando principalmente os créditos imobiliários.

O governo de António Costa implementou o pacote Mais Habitação para apoiar as famílias, mas a entrega de casas aos bancos tem aumentado desde o final do ano passado. De acordo com o Jornal de Notícias, o aumento do custo de vida e da taxa de juros tem gerado um movimento repentino de cidadãos, especialmente jovens, que entregam a casa ao banco para pagar o crédito, com maior proporção nos primeiros meses deste ano.

O jornal ouviu testemunhos de alguns movimentos que relatam a situação dos últimos meses. André Escoval, do movimento Porta a Porta, disse que as dificuldades acrescidas estão a levar muitas pessoas a entregar a casa. Bernardo Alves, porta-voz do movimento Habitação Hoje, afirmou que o aumento do custo de vida e a perda de rendimentos são evidentes e que os apoios lançados pelo governo são anedóticos.