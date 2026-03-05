Famalicão: Paços do Concelho às escuras no dia 28 de março

O Município de Vila Nova de Famalicão volta a associar-se ao repto mundial da World Wildlife Fund, que desafia os cidadãos a apagarem as luzes de monumentos e casas por todo o mundo, chamando a atenção para as alterações climáticas. O momento acontece no dia 28 de março.
Neste dia, os Paços do Concelho de Famalicão ficarão às escuras, entre as 20h30 e as 21h30. Para além de desafiar a desligarem as luzes de casa, a autarquia convida também os famalicenses a pedalarem às escuras e iluminarem – pela ativação de dínamos instalados nas bicicletas – os monumentos e edifícios do concelho que estarão presentes numa maquete em 3 dimensões instalada no edifício municipal. A iniciativa é promovida em parceria com o Ginásio Eugénios.
Este ano assinala-se o 20.º aniversário da Hora do Planeta, considerado o maior evento global dedicado à ação climática e à proteção da natureza.