Famalicão: Padaria / Pastelaria assaltada esta madrugada em Fradelos

Todas as sextas-feiras de agosto (dias 5, 12, 19, 26) há música ao por do sol na Devesa.

No Devesa Sunset atuam, respetivamente, Castello Branco, Capitão Fausto, Mimi Froes e Golden Slumbers, em concertos intimistas junto ao lago do Parque da Devesa, com início às 19h. A entrada é livre.

Castello Branco é o artista que dá o pontapé de saída para esta edição do Devesa Sunset. No dia 5 de agosto, o brasileiro apresenta-se num registo mais intimista e de delicadas nuances que percorrem todos os discos que o músico já lançou, com apresentação de alguns consagrados singles da carreira do compositor, como Santa Teresa e Criançada. De regresso a Portugal para apresentar o mais recente álbum, Niska, apenas acompanhado pelo violão.

Depois de atuarem no Coliseu de Lisboa e do Porto, os Capitão Fausto “pisam” o Devesa Sunset no dia 12 de agosto, num concerto onde será revisitada a sua obra integral, após comemorarem os 10 anos do disco de estreia, «Gazela». O ano 2022 marcou o regresso aos palcos da popular banda constituída pelos cinco músicos portugueses: Tomás, Salvador, Francisco, Manuel e Domingos. Os Capitão Fausto já contam com quatro discos de originais: «Gazela» (2011), «Pesar o Sol» (2014), «Capitão Fausto Têm os Dias Contados» (2016) e «A Invenção do Dia Claro» (2019).

Na terceira sexta-feira de agosto, dia 19, é a vez de receber a suavidade de Mimi Froes, escritora de canções nata, que assume voz, texto e música em tudo o que faz. Depois do EP «Vamos Conversar» (2020), e de passagens por eventos como ZZ – Jazz no Eixo no Theatro Circo, em Braga, e no Festival Música no Parque, em Cascais, a talentosa artista volta a apresentar música nova. «E a cantar» constitui o título do seu mais recente EP, composto por sete temas inéditos, de sua autoria e composição, incluindo «Petiza», «Declarações de Meia Noite» e «Outono», com vídeo do artista brasileiro Daryan.

A terminar atua o duo folk, composto pelas irmãs Cat e Margarida Falcão: Golden Slumbers. Depois do lançamento de «The New Messiah», em 2016, «I Love You, Crystal» é o nome do novo disco, apresentado em março deste ano. Influenciadas por artistas como Simon and Garfunkel, Laura Marling e Fleetwood Mac, o duo faz uso de harmonias vocais e guitarras para criar canções que falam do amor, as dinâmicas de família e o ser mulher.

Recorde-se que o Devesa Sunset, existente desde 2015, acontece todas as sextas-feiras do mês de agosto junto ao lago do parque que lhe dá nome, num ambiente descontraído que leva a cultura ao encontro da natureza.

DEVESA SUNSET 2022

05’ago Castelo Branco

12’ago Capitão Fausto

19’ago Mimi Froes

26’ago Golden Slumbers

Parque da Devesa, às 19h00

Entrada Livre