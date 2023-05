Famalicão: Padre António Ferreira Machado assume paróquia de Lousado

O FC Famalicão está isolado na frente da classificação da fase de apuramento de campeão nacional de sub-19. Os juniores famalicenses venceram, este sábado, na Academia, o Alverca, por 4-3.

Deste modo e com o empate a zero do Benfica em Braga, o Famalicão está isolado com 25 pontos, mais dois que os benfiquistas, com o Porto no terceiro lugar, com 21 pontos, depois da vitória, 2-1, sobre o Sporting.

A duas jornadas do final, o Famalicão está em excelente posição para conseguir o título nacional, que a acontecer será um feito inédito.