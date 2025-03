Famalicão: Padre de Ribeirão faz apelo após assalto na igreja

Francisco Neto, do 12.º ano do Curso de Línguas e Humanidades, e Sofia Sousa, do 12.º ano do Curso de Ciências e Tecnologias da Didáxis vão representar o círculo eleitoral de Braga na sessão nacional do Parlamento dos Jovens, que decorrerá na Assembleia da República, nos dias 26 e 27 de maio. A aluna Leonor Silva, do 11.º ano do Curso de Ciências, será candidata ao Prémio Reportagem Parlamento dos Jovens.

A escola assinala este reconhecimento «com orgulho e sentido de responsabilidade», garantindo que os alunos «vão representar o círculo eleitoral de Braga na sessão nacional, com o compromisso de dar o seu melhor, para que as novas tecnologias sejam efetivamente uma oportunidade para todos os jovens».

Esta terça-feira, 42 escolas do distrito debateram o tema «Novas Tecnologias: desafios e oportunidades para os jovens», na sessão que teve lugar no auditório do IPDJ, em Braga. No decurso da iniciativa, os jovens deputados formularam perguntas à deputada da Assembleia da República, Palmira Maciel. Ainda durante a manhã deste dia, decorreu a apresentação dos projetos das escolas e o debate na generalidade, que culminou com a votação do Projeto de Recomendação. De tarde, o Projeto-base foi enriquecido no debate e votação na especialidade.

Respeitando a diversidade de opiniões, os jovens deputados da Didáxis argumentaram e defenderam as medidas da escola e do grupo de escolas, «com firmeza, clareza e coerência» e o seu poder de análise «e espírito crítico» foram reconhecidos.

No final de cada edição do Parlamento dos Jovens, as recomendações aprovadas pelos jovens deputados são apreciadas pela Comissão de Educação e Ciência e as medidas tomadas pelo Governo e pelos Grupos Parlamentares, sendo publicadas na página Internet do Parlamento dos Jovens.