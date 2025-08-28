Concelho

Famalicão: Padre Fernando Torres toma posse este sábado em Brufe e no domingo em Santo Adrião

As eucaristias de tomada de posse do novo pároco, Pe. Fernando Torres, nas paróquias de Santo Adrião e São Martinho de Brufe, decorrem este sábado e domingo

Em Brufe é este sábado, às 19h15, na igreja paroquial, enquanto que em Famalicão (Santo Adrião), na Nova Matriz, a cerimónia está marcada para a manhã de domingo, às 11h15.

Fernando Torres vai assumir funções, após a saída do padre Francisco Carreira que, a partir de setembro, prossegue a sua formação teológica em Roma.

Ordenado em 2017, o Pe. Fernando Torres traz consigo a experiência pastoral vivida no Arciprestado de Vila do Conde e Póvoa de Varzim, onde liderou várias comunidades e esteve recentemente à frente da paróquia de Santa Maria de Bagunte.

Famalicão: «Não sofrer golos dá-nos confiança»

Otar Mamageishvili, atleta do FC Famalicão, antevê um jogo difícil frente AFS, no sábado, às 18 horas, em Vila das Aves, mas está confiante «pelas nossas ideias e atitude dentro de campo». Em declarações ao clube, promete que a equipa irá dar o seu melhor para arrecadar os três pontos. «Não sofremos golos e isso dá-nos confiança», analisa o médio georgiano, que esta época foi utilizado duas vezes, frente ao Santa Clara e ao Gil Vicente, na qualidade de suplente.

Na segunda época em Famalicão, o médio confessa que já está integrado e que se sente bem, perfeitamente adaptado «às ideias do mister e à forma de jogar dos colegas». Entre risos, diz que o «meu condutor e melhor amigo (dito em língua portuguesa)» é Gil Dias, que «está sempre feliz e isso é importante. Ajuda sempre quando chegam novos jogadores».

Sobre a sua atitude em campo, Otar Mamageishvili garante que dá «sempre o seu melhor» na perseguição aos objetivos coletivos.

Em declarações ao clube, não esquece o contributo dos adeptos, pelo apoio constante em todos os jogos. «Todos juntos faremos uma equipa melhor», desafia.

O FC Famalicão soma sete pontos nas três partidas já disputadas, contra apenas um do AFS, conquistado no último domingo, em Braga.

A equipa de Hugo Oliveira ainda não sofreu golos, enquanto que a equipa de José Mota já sofreu sete.

Foto. FC Famalicão

Famalicão: Joane visita Esposende e Oliveirense recebe o Santa Maria

No próximo fim de semana joga-se a segunda jornada da bigONE Pró-Nacional da AF Braga. No sábado, às 16 horas, a Oliveirense recebe, no Estádio de Ribes, o Santa Maria FC, enquanto que o Joane visita, no domingo, às 16 horas, o Esposende.

Na jornada inaugural, a equipa joanense empatou, 1-1, na receção ao Vieira, enquanto que os oliveirenses perderam, 1-0, em Prado.

Os adversários da segunda jornada tiveram resultados distintos na ronda de abertura. O Santa Maria, em casa, perdeu, 1-2, com o Maria da Fonte, enquanto que o Esposende foi vencer, 1-3, em casa d´Os Sandinenses.

Famalicão: Eduardo Oliveira quer Centro Intergeracional com bosque

O candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Famalicão, Eduardo Oliveira, quer construir um Centro Intergeracional, a que denomina Gerações com Sentido. Já tinha revelado este propósito, agora especifica que o mesmo tem que ter creche, centro geriátrico, unidade de cuidados continuados, um centro de dia para seniores com demência e doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson, uma casa de repouso/apoio para cuidadores informais e ainda uma piscina e ginásio adaptados a todas as idades.

Em comunicado, realça que o objetivo do projeto «é cuidar de todas as gerações, unir crianças, seniores e famílias e dar dignidade a quem cuida e a quem precisa de cuidados». Acrescenta que «este é mais do que um projeto social. É um novo rumo para o concelho. Uma nova vida para as famílias. Porque Vila Nova de Famalicão pode – e deve – ser pioneira. Porque Vila Nova de Famalicão merece mais. Este é um compromisso real e eu estarei sempre ao lado dos famalicenses», afirma Eduardo Oliveira.

O projeto inclui, ainda, bosque da família, um espaço de sustentabilidade, onde «todas as crianças que nascerem em Vila Nova de Famalicão terão a oportunidade de plantar a sua própria árvore – um gesto simbólico que representa o compromisso com o planeta, a ligação ao território e a esperança no futuro. Essa árvore crescerá com elas, será um marco da sua história e da história do nosso concelho» refere.

Por fim, Eduardo Oliveira revela o projeto Loving Planet, uma das três iniciativas inovadoras que integram este novo espaço – além da Casa Memória Viva e do Projeto Cuidar Maior – e que promovem o cuidado, a inclusão, a saúde mental e o bem-estar.

Famalicão: Candidaturas para a Gala do Desporto terminam a 15 de setembro

Os campeões famalicenses podem candidatar-se, até 15 de setembro, ao “Famalicense D’Ouro”, galardão municipal que será entregue na noite do dia 9 de novembro, no Pavilhão Municipal, no decurso da 10ª edição da Gala do Desporto de Famalicão. As inscrições e candidaturas, abertas no primeiro dia de julho passado, podem ser feitas através do formulário disponível no site da autarquia, em www.famalicao.pt, onde também é possível concorrer ao galardão do júri.

A décima edição da Gala do Desporto, organizada pela Câmara Municipal, volta a homenagear dirigentes, treinadores, atletas e árbitros, bem como associações e clubes do concelho que, nas épocas desportivas 2024 e 2024/2025, se destacaram pelos resultados nacionais e internacionais.

Também serão atribuídos os galardões do júri à candidatura mais votada em cada uma das oito categorias a concurso: “Associação/Clube Desportivo do Ano”, “Dirigente do Ano”, “Treinador do Ano”, “Atleta Revelação do Ano Feminino”, “Atleta Revelação do Ano Masculino”, “Árbitro do Ano”, “Evento Desportivo do Ano” e “Prémio Excelência”. O “Evento Desportivo do Ano” volta a ser eleito por votação online do público, entre as três candidaturas mais pontuadas pelo júri.

Em 2024 foram homenageados 215 atletas, técnicos, associações, clubes e dirigentes desportivos, pelos títulos nacionais e internacionais alcançados em 34 modalidades desportivas na época 2023 e 2023/2024. Destaque também para a atribuição do “Prémio Excelência” à AFSA – Associação de Futebol de Salão Amador de Vila Nova de Famalicão.

Famalicão: Treinos de captação para equipa feminina da ADJ Mouquim

A partir de setembro, a Associação Desportiva Juventude de Mouquim vai realizar treinos de captação para a equipa feminina sub-17, para jovens nascidas entre 2008 e 2012.

Os treinos vão decorrer nas instalações do clube, à quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas.

Para mais informações deve contactar o 965 503 619 ou 918 657 343.

Famalicão: No primeiro semestre, Riopele apresenta faturação consolidada de 52,7 milhões

A Riopele superou as metas traçadas para o primeiro semestre de 2025. A faturação consolidada de 52,7 milhões de euros; subida das vendas de 6%; um lucro EBITDA (lucro antes dos impostos, amortizações, etc.) de 16%; e uma descida da dívida da empresa têxtil.

O presidente do conselho de administração, José Alexandre Oliveira, passou uma mensagem de confiança: «sinto-me muito satisfeito com os resultados alcançados pelas nossas equipas no primeiro semestre de 2025, resultados que só foram possíveis graças ao comprometimento, à dedicação e ao espírito de colaboração de todos. Encaramos o futuro com otimismo, mas com plena consciência dos desafios e incertezas que o setor têxtil e o mundo enfrentam. No entanto, tenho plena confiança de que os colaboradores da Riopele continuarão a garantir o crescimento sustentável da empresa, honrando quase um século de história e preparando a Riopele para os desafios que virão», referiu.

Estes dados e outros foram analisados num encontro de gestão, em julho, que reuniu cerca de 250 colaboradores. José Oliveira falou dos pilares estratégicos da empresa, abordou os desafios que a indústria têxtil enfrenta «num contexto político, económico e social particularmente exigente», referiu.

Na altura, o diretor criativo, Carlos Costa, revelou a coleção AW26, revisitando os primeiros anos da Riopele — as pessoas, os lugares e os fios que deram início a tudo. O encontro também antecipou as comemorações do centenário da empresa, em 2027, com a apresentação das primeiras iniciativas pela gerente de desenvolvimento de negócios, Francisca Oliveira. Houve, ainda, um momento cultural em homenagem à fundação da empresa.