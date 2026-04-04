O padre Joaquim Machado Mesquita celebra, este sábado, 4 de abril, as bodas de ouro sacerdotais. Natural de S. Tiago da Cruz, foi ordenado a 4 de abril de 1976, no Sameiro.
No início da sua vida sacerdotal deu formação no Seminário e, depois, esteve ao serviço de várias paróquias, entre elas várias famalicense; Gavião, Cruz, Bairro, Novais, São Paio, Abade de Vermoim; atualmente é Vigário Paroquial de Santo Adrião (V. N. de Famalicão) e Brufe.
A eucaristia de ação de graças terá lugar no dia 12 de abril, pelas 16 horas, no Largo do Senhor dos Aflitos.
Como preparação para este dia, na sexta-feira, dia 10 de abril, pelas 21 horas na Igreja Paroquial de Cruz há uma Vigília de Reflexão sobre as Vocações Sacerdotais para os adolescentes e jovens da Unidade Pastoral de Gavião, Cruz e Requião e para quem desejar participar.
Concelho
Famalicão: Padre Joaquim Machado Mesquita celebra bodas de ouro sacerdotais
O padre Joaquim Machado Mesquita celebra, este sábado, 4 de abril, as bodas de ouro sacerdotais. Natural de S. Tiago da Cruz, foi ordenado a 4 de abril de 1976, no Sameiro.