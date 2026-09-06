O Pe. José Pedro Novais tem, no concelho de Vila Verde, uma nova missão pastoral, mas antes da partida foi homenageado pela Engenho – Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este.

Desde setembro de 2014 nas comunidades paroquiais de Santa Maria de Arnoso, São Mamede de Sezures e São Miguel de Jesufrei, do Arciprestado de Vila Nova de Famalicão, foi responsável por um trabalho pastoral que a Engenho tratou de reconhecer. Foram 12 anos “de dedicação” que deixaram “marca profunda, expressa no acompanhamento espiritual e pastoral prestado aos utentes do Lar e do Centro de Dia da ENGENHO, bem como no seu compromisso de viver com a comunidade”.

Na cerimónia de reconhecimento, que decorreu este sábado, esteve, entre outros, Pedro Oliveira, vice-presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. O autarca enalteceu a relevância da instituição e o percurso do homenageado. “Conhecendo a importância da ENGENHO e da sua dinâmica no tecido associativo famalicense, tive a oportunidade e muito gosto em participar no gesto de agradecimento/despedida promovido ao Pe. José Pedro Novais, pelos serviços prestados nesta Associação como nas diferentes comunidades desta unidade pastoral”.

Na nota de agradecimento, Manuel Augusto Araújo, presidente da ENGENHO, louvou quem soube “ser Pastor e estar de joelhos perante Deus e de pé diante dos Homens”, desejando os maiores sucessos ao padre José Pedro Novais no prosseguimento do seu lema nas novas paróquias, “Servir, Ensinar, Cuidar e Construir num Caminhar Sinodal.