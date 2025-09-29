Concelho

Famalicão: Padre Nuno Vilas Boas é o novo Arcipreste

O Pe. Nuno Vilas Boas é o novo arcipreste de Famalicão. O sacerdote já ocupava o cargo de vice-arcipreste durante a vigência do pe. Francisco Carreira como arcipreste, que saiu do cargo no final de agosto, para prosseguir estudos no Vaticano.

O novo arcipreste é o sacerdote das paróquias de Esmeriz, Cabeçudos, Seide S. Paio e Palmeira.

O vice-arcipestre é, agora, o pe. Victor Rodrigo Pinheiro, que tem as paróquias de Riba d`Ave, Oliveira S. Mateus e Pedome.

Estas nomeações são da responsabilidade de Dom José Manuel Garcia Cordeiro, Arcebispo Metropolita de Braga.

Famalicão: Eduardo Oliveira tem a Educação «na base de uma sociedade mais justa e solidária»

Eduardo Oliveira tem a Educação como «a base de uma sociedade mais justa e solidária», pelo que assume o compromisso de a colocar no centro da ação municipal, ouvindo todos os agentes educativos – professores, pais, estudantes, instituições locais e personalidades de renome –, «para que cada decisão responda às necessidades reais do território educativo». Das várias propostas, realce para a reivindicação de um novo estabelecimento de ensino dos 2º e 3º ciclos e ensino secundário na vila de Riba de Ave.

Das medidas prioritárias, o candidato do PS à presidência da Câmara Municipal promete garantir o acesso universal e progressivamente gratuito à educação pré-escolar; e consolidar os Gabinetes de Apoio ao Aluno e à Família, «fundamentais para apoiar as crianças em situações de maior vulnerabilidade social, promovendo uma escola mais inclusiva».

Entre outras medidas também defende, por exemplo, a criação de programa de nutrição infantil e reforçar a ligação das escolas ao município em ações de saúde pública e combate à pobreza infantil; apostar na inclusão educativa, com uma estratégia de integração de alunos estrangeiros; investir em inovação e criatividade, através de Oficinas Municipais de Matemática Aplicada, do programa “Mentoria Matemática Famalicão +” e da criação de Laboratórios de Inteligência Artificial e Criatividade Digital em bibliotecas e centros educativos; valorizar a educação ambiental e energética, com hortas pedagógicas, eco-parques escolares e a requalificação dos edifícios para maior eficiência energética.

Eduardo Oliveira garante que não deixará escapar «as oportunidades de modernização das escolas públicas enquadradas no Programa Recuperar/Reabilitar Escolas até 2030».

Em comunicado, Eduardo Oliveira volta a falar do projeto “Espaço+Inclusivo”, «uma iniciativa pioneira para transformar o concelho num exemplo de inclusão e equidade». Este programa, garante, «visa apoiar crianças e jovens com deficiência e necessidades educativas especiais, garantindo-lhes igualdade de acesso à educação, bem-estar e dignidade», através do reforço de recursos humanos especializados nas escolas, criação de salas e materiais adaptados, oferta de atividades extracurriculares inclusivas. O projeto, anuncia, será implementado em fases (diagnóstico, piloto e expansão), recorrendo a várias fontes de financiamento – desde fundos europeus como o PRR, FSE+ e Erasmus+, até apoios de fundações e parcerias com empresas locais.

Famalicão: CIOR proporciona aos seus alunos palestra motivacional

Os alunos do curso de Técnico de Auxiliar de Farmácia participaram numa palestra motivacional sobre a “importância da farmácia e do farmacêutico na saúde pública e no apoio e bem-estar da população”.

Esta palestra, que se realizou na manhã desta segunda-feira, serviu também como um meio de acolhimento e de integração dos novos alunos, aproximação da escola aos seus parceiros, motivação dos alunos para a conclusão do curso e inserção no mercado de trabalho ou prosseguimento de estudos, referiu o diretor de curso, Arcélio Sampaio.

Participaram representantes de várias farmácias e instituições parceiras-âncora da escola, antigos alunos integrados no mercado de trabalho ou em prosseguimento de estudos. A todos foram dadas orientações, testemunhos, experiências e vivências em torno do perfil de técnico do curso de Auxiliar de Farmácia; falaram também das competências e capacidades que as farmácias acolhedoras valorizam nos alunos estagiários e futuros profissionais.

Famalicão: Vale S. Martinho tem um Parque de Lazer e monumento de homenagem aos ex-combatentes

A freguesia de Vale S. Martinho dispõe de um novo Parque de Lazer. São quase 8 mil m2 de espaço verde, com cerca de uma centena de árvores, plantadas ao longo do último ano, que transformaram o terreno da Rua do Tojão numa área destinada ao convívio, a piqueniques e à prática desportiva. Conta, ainda, com um percurso pedonal, um parque infantil, um palco polivalente para atividades e eventos da freguesia, instalações sanitárias e parque de estacionamento. O investimento municipal foi de quase 260 mil euros.

A inauguração foi no sábado, 27 de setembro, com a presença do presidente da Câmara de Famalicão. Segundo Mário Passos, «é um espaço pensado para as pessoas, para que tenham aqui um ponto de encontro e de convívio, que se juntem em família, para momentos comunitários e para desfrutarem do parque todos os dias, ganhando qualidade de vida», destacou.

O presidente da Junta, Manuel Oliveira, recorda que «quando adquirimos este terreno, começámos a desenhar o parque, a plantar árvores, e estou certo de que, quando estas árvores tiverem maturidade, vamos ser um espaço magnífico para as pessoas usufruírem», afirmou.

Este parque verde vem juntar-se aos de Nine, Mouquim, Brufe, Vilarinho das Cambas, Fradelos, Vale S. Martinho, Mogege, Delães, Novais, Lagoa, Riba de Ave, Sinçães Norte (Gavião) e Pelhe (Calendário). No total, são mais de 20 hectares e o investimento municipal foi superior a 6 milhões de euros.

Na sua passagem por Vale S. Martinho, Mário Passos descerrou ainda o monumento de homenagem aos ex-combatentes no Ultramar, um mural que fica junto à sede da Junta. A peça evoca a resistência dos militares, em especial dos que, de Vale S. Martinho, partiram para a guerra do Ultramar.

Famalicão: Comendador Carlos Vieira de Castro integra Comissão de Honra de Marques Mendes

O empresário, mecenas e filantropo famalicense dá o seu apoio a Luís Marques Mendes na candidatura à presidência da República. Carlos Vieira de Castro também faz parte da comissão de honra do candidato.

Marques Mendes diz que «é um privilégio» ter o apoio de Carlos Vieira de Castro, cujo «nome e a sua ação estão intimamente ligados a apoios sociais: aos bombeiros da região, a vários grupos recreativos e musicais, a instituições de apoio a jovens e idosos, aos Lyons da Famalicão e ao Círculo de Cultura Famalicense», do qual é um dos fundadores.

O candidato presidencial fala de «um homem que é um exemplo como empresário e referência como benemérito. Sempre disponível para a economia, para a coesão social e para o prestígio de V. N. de Famalicão».

Em julho de 2024, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou Carlos Vieira de Castro com a Ordem de Mérito Empresarial, Classe do Mérito Industrial.

Politicamente, Carlos Vieira de Castro foi um dos fundadores do CDS.

Famalicão: PAN apresenta medidas para o combate à violência doméstica

O PAN Famalicão defende a criação de um Plano Municipal para a prevenção e combate à violência doméstica, juntamente com uma Carta Educativa Progressista focada na sensibilização e prevenção.

Estes e outros temas foram debatidos numa visita à PSI-ON – Associação para a Educação, Desenvolvimento e Intervenção nas Comunidades.

Falaram, também, da habitação. Na estratégia municipal para a Habitação, o PAN tem uma especial preocupação com as vítimas de violência doméstica. Quer um programa de apoio à renda direcionado para agregados familiares em situação de especial vulnerabilidade, como as vítimas de violência doméstica, comunidade LGBTQIA+, a população mais idosa e jovens.

O referido Plano Municipal articularia esforços com associações locais, organismos e autoridades públicas, escolas e comunidade em geral, para consciencializar e educar, com vista a prevenir condutas e comportamentos abusivos, em contextos de violência doméstica; garantir respostas adequadas, através da oferta de centros de acolhimento para situações de urgência e casas abrigo para contextos de transição; disponibilizar serviços de atendimento e apoio psicológico quer às vítimas quer às/aos técnicas/os que trabalham nesta área; assegurar serviços de acompanhamento jurídico gratuito; gratuitidade de aulas de defesa pessoal; disponibilizar apoios à compra de medicamentos ou outros bens básicos, nas situações que se verifique tal necessidade; garantir respostas de acompanhamento para quadros de dependências; realizar ações de formação para os trabalhadores municipais

Quanto à Carta Educativa, passa por promover uma gestão sustentável e a modernização dos equipamentos educativos; oferta de transporte escolar adequada às necessidades; acompanhamento escolar, com equipas multidisciplinares, para aquelas e aqueles que revelem mais dificuldades na aprendizagem; a oferta de formações em áreas como a digital e económico-financeira; sustentabilidade e Língua Gestual Portuguesa; a inclusão e a igualdade de género, desporto e a saúde mental; o debate e sessões sobre temas como os direitos LGBTQIA+; o acolhimento e integração de (i)migrantes; a violência doméstica; entre outros temas.

 

Famalicão: Clube de Xadrez da Didáxis é campeão distrital

A equipa A do Clube de Xadrez da Associação Académica da Didáxis – CX A2D sagrou-se campeã distrital de semirrápidas. Composta por João Romano, João Afonso, Carlos Novais, Mestre Nacional Paulo Pinho, Mestre Nacional Ivo Dias e Luís Romano (capitão), a equipa realizou uma exibição notável, com uma performance 100% vitoriosa.

Esta equipa conquistou, ainda, o título de vice-campeão distrital em Rápidas, apenas cedendo perante o vencedor, o Vitória Sport Clube.

As equipas B e C do CX A2D demonstraram evolução e espírito competitivo. Em Rápidas, classificaram-se em 8.º e 12.º lugares, respetivamente. Em Semirrápidas, superaram as expetativas iniciais: a equipa B alcançou o 3.º lugar absoluto, enquanto a equipa C obteve o 6.º lugar.

No dia 28 tiveram lugar as provas individuais. Entre 60 participantes, cinco atletas do CX A2D conseguiram lugares no top 10 em ambas as vertentes, com destaque para o Mestre Nacional Paulo Pinho, que conquistou o título de Vice-Campeão Distrital de Rápidas e de Semirrápidas.

O Campeonato Distrital absoluto de Xadrez, vertente rápidas e semirrápidas, teve lugar nos dias 27 e 28 de setembro, em Braga. A jovem equipa famalicense apresentou-se com 20 atletas nas provas individuais e 3 equipas nos torneios coletivos, sob chefia de Mário Oliveira.