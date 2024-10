Famalicão: Pais de Mogege angariam fundos para melhorar condições das crianças

A Associação do Voluntariado Hospitalar agradece a todas as pessoas que participaram no Jantar Rosa, no passado dia 26 de outubro. A associação, que presta serviço no hospital de Famalicão, enaltece o espírito de solidariedade e partilha numa causa que é de todos – o alerta e sensibilização para o combate ao cancro da mama.

O agradecimento é, ainda, extensivo, a quem deu o seu donativo, bem como ao professor Rui Mesquita e seus alunos que animaram a sessão com as suas músicas; a Luís Matias, pela presença e contributo na organização do som; à Academia de Dança Artis, pelo momento muito especial de dança; a Pedro Soares, Filomena Fonseca, Joaquim Carvalhal pelas generosas ofertas de pinturas e a Bruno Silva, da Fundação Castro Alves, pela oferta de uma jarra, contribuindo para sucesso do sorteio.

Assembleia Geral

A associação, nos termos do n.º1 do artigo 30 e o n.º2 do artigo 32 dos estatutos, convoca todos os associados a reunir em assembleia geral ordinária, na sala RI do hospital, a 20 de novembro, pelas 14:30 horas, com a seguinte ordem de trabalhos: ponto 1 – leitura da ata da reunião anterior; ponto 2 – apresentação e aprovação do plano de atividades e orçamento para o ano 2025.

Se à hora marcada não estiver a maioria dos associados, nos termos do n.º1 do artigo 31, a assembleia geral realiza-se meia hora depois (15:00 horas), com qualquer número de associados.