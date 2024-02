Famalicão: Pais participam em sessão de esclarecimento sobre apoios sociais para a inclusão

O Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco promoveu, esta quarta-feira, a segunda edição das sessões informativas inclusivas para pais e encarregados de educação, com o tema “Apoios sociais para a inclusão – direitos dos alunos com necessidades específicas”. O propósito da direção do estabelecimento de ensino é «Juntos continuamos na construção de um futuro mais inclusivo».

Esta atividade foi desenvolvida pelo Departamento de Educação Especial, Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva e do Centro de Apoio à Aprendizagem, com a colaboração da Ave Cooperativa de Intervenção Psicossocial, responsável pela dinamização da sessão que contou com um elevado número de famílias e com as direções das associações de pais da Camilo e da Júlio Brandão.