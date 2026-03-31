Famalicão: Palestra sobre “treino invisível” inspira alunos-atletas da Escola Camilo

A Unidade de Apoio ao Alto Rendimento na Escola (UAARE) do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco promoveu uma palestra intitulada “A importância do treino invisível na melhoria do rendimento”. Uma ação dirigida aos alunos-atletas da instituição.

A palestra foi conduzida pelo professor Fernando Frazão, que, perante um auditório com lotação esgotada, recorreu a exemplos de atletas de elite mundial, de diversas modalidades, para incentivar os jovens a acreditarem no seu potencial, a persistirem nos seus objetivos e a nunca desistirem do seu percurso.

Um dos pontos altos da sessão foi a realização de um exercício prático de meditação guiada, durante o qual os participantes foram convidados a focar-se na respiração e na visualização de situações desportivas específicas das suas modalidades. Esta atividade permitiu evidenciar os benefícios do chamado “treino invisível” para a saúde física e mental, reforçando a sua importância no desempenho desportivo.

No início da sessão, o diretor do Agrupamento, Carlos Teixeira, e o coordenador nacional da UAARE, Victor Pardal, destacaram a importância de iniciativas como esta para o fomento do alto rendimento académico e desportivo.