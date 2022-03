Famalicão: PAN apresenta alterações à proposta de regulamento das hortas urbanas de Famalicão

A propósito do Regulamento das Hortas Urbanas de Famalicão, a Comissão Política Concelhia do PAN Famalicão recomendou a captação de águas pluviais através da superfície dos telhados e em toda a área abrangente das hortas; sugeriu a autonomização das casas de apoio através da instalação de painéis solares no telhado ou de pequenas ventoinhas produtoras de energia elétrica; considera importante a atribuição de um compostor a cada um dos hortelãos, para colocação de resíduos orgânicos, para evitar a deposição em aterro. Para que todas as normas do regulamento sejam eficazmente cumpridas, a concelhia sugere a contratação de um funcionário, com formação, para o acompanhamento dos utilizadores das hortas.

«Outras medidas que também nos parecem relevantes é a utilização de materiais e métodos alternativos ao plástico de uso único. Relembramos a proximidade com o rio Pelhe e o seu elevado estado de contaminação. Existem métodos alternativos à utilização de plásticos, através da utilização de materiais biodegradáveis, que não contribuirão para a poluição do rio», acrescenta a porta-voz concelhia do PAN- Partido das Pessoas, Animais e Natureza.

A concelhia do PAN fez estas sugestões no âmbito da consulta pública sobre o regulamento das hortas urbanas, que terminou no dia 15 de fevereiro.

«Deixamos algumas sugestões à Câmara Municipal de Famalicão referentes ao presente regulamento que nos parecem de extrema importância, tendo em conta o atual estado de emergência climática que estamos a viver e seca em alguns pontos do país», refere Sandra Pimenta, porta-voz da concelhia.