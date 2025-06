Famalicão: PAN apresenta candidatos a 28 de junho

A Iniciativa Liberal e o Partido Socialista de Famalicão denunciam que a coligação PSD-CDS está a usar meios camarários para mobilizar pessoas para a apresentação da candidatura de Mário Passos, que decorre este sábado. A direção de campanha de Mário Passos defende que o candidato e a sua equipa podem convidar quem muito bem entendem e estranha «o manifesto nervosismo do PS e da IL».

«Chegaram-nos, por diversas fontes, denúncias de que vereadores, assessores e secretários de vereadores municipais se encontram a realizar telefonemas a diversas associações do nosso concelho», a convidar para a cerimónia de apresentação de Mário Passos, refere a Iniciativa Liberal, em comunicado.

«Estes telefonemas são só mais um exemplo do campo inclinado que é uma campanha autárquica, não bastando a equipa de comunicação que nos últimos meses tem alimentado e gerido as páginas pessoais de Mário Passos, agora temos o contribuinte a pagar a pessoas para em vez de resolverem os muitos problemas que Famalicão enfrenta, se dedicarem a fazer campanha partidária no horário de trabalho», acusa Paulo Ricardo Lopes, líder da concelhia da IL. «Nenhuma pessoa ou associação se deve sentir obrigada a comparecer em eventos de campanha com receio de não vir a ser apoiada no futuro. Os fundos que apoiam as nossas associações são dos contribuintes não de nenhum candidato, constituindo a apropriação de recursos público em proveito próprio um possível crime de peculato, pelo qual já muitos políticos perderam o mandato», alerta Paulo Lopes.

A mesma denúncia é feita pelo Partido Socialista, também em comunicado. «O PS sabe, e em condições de apresentar factos quanto à matéria, que Mário Passos, enquanto candidato anunciado às eleições autárquicas, está a utilizar meios da Câmara Municipal para mobilizar pessoas e instituições famalicenses a estarem presentes no amanhã, sábado, dia 21, na apresentação da sua candidatura».

O PS garante que, na passada segunda-feira, todos os dirigentes dos serviços da Câmara Municipal foram convocados para uma reunião no auditório da Junta de Freguesia de Calendário e Famalicão, com início às 18h30. «Foram todos convocados a estarem presentes amanhã e a levarem, nada mais nada menos, que 10 ou mais pessoas. Funcionários dos seus serviços incluídos», denuncia.

No comunicado, o PS avança, ainda, que «Anabela Barbosa e Cristina Moreira, funcionárias do município, estiveram a contatar telefonicamente todas as associações e respetivos dirigentes para, segundo elas, em nome dos Vereadores dos respetivos Pelouros, Pedro Oliveira e Augusto Lima, os convidar a estar presentes na apresentação da candidatura de Mário Passos».

Direção de campanha de Mário Passos estranha «o manifesto nervosismo do PS e da IL»

A direção de campanha “Mais Ação, Mais Coligação” – PSD-CDS/PP esclarece que «Mário Passos e a sua equipa não estão impedidos de convidar quem muito bem entendem para a sua iniciativa» e defende que «nas suas férias e nos seus tempos livres, os funcionários municipais são livres de se associarem aos partidos que muito bem entenderem e de tomarem parte ativa nas dinâmicas, se assim o entenderem».

A coligação nota, ainda, que «o candidato Mário Passos reúne com quem muito bem entende e com quem o queira ouvir» e que «as pessoas são livres. Até parece necessário lembrar que vivemos num país democrático». De resto, estranha «o manifesto nervosismo do PS e da IL de Famalicão por uma situação absolutamente normal, saudavelmente democrática e obviamente isenta de qualquer nota de repúdio».