Famalicão: PAN apresenta propostas para a inclusão das pessoas idosas

No Dia Internacional do Idoso, celebrado esta quarta-feira, o PAN Famalicão lembra que a comunidade não deve ser vista como gavetas independentes.

Entre as propostas, o partido propõe a criação da figura do «assistente municipal para a pessoa idosa», com equipas de proximidade à população mais vulnerável; criar equipas multidisciplinares de apoio psicológico, cuidados de saúde; a abertura de um projeto intitulado “Memória Ativa: Idosos que inspiram jovens”, com vista à promoção de ciclos de conferências que permitam a partilha de histórias e experiências e o lançamento de um Programa Intergeracional de Formação.

Face ao crescente número de idosos entre a população, o PAN defende «políticas integradas que permitam respostas adequadas aos desafios locais e, por isso, propomos a criação do Conselho Municipal Intergeracional que nasce precisamente da necessidade de interligar gerações».

Segundo a candidata, «o idadismo, que é o preconceito contra pessoas mais velhas, ainda é um problema presente na nossa sociedade. Muitos idosos são vistos como ultrapassados ou incapazes, quando na verdade possuem uma vasta experiência e conhecimento que podem e devem ser respeitados. Com o devido apoio e reconhecimento, a população idosa pode continuar a contribuir ativamente em diversos setores, enriquecendo a vida comunitária e transmitindo conhecimento para as próximas gerações», sublinha Sandra Pimenta.