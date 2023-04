Famalicão: PAN contra o corte e poda de árvores na cidade

A DNA Arts Fórum Network decorreu em Itália, Varese, através da apresentação do espetáculo “Os caminhos do Mestre e do Aprendiz…” que serviu como evento fundador da DNA Arts Fórum, a primeira rede europeia de Lideranças Criativas Juvenis. Tudo isto aconteceu no âmbito Anima23, Encontro Internacional de Animação Sociocultural, com o tema “Arte, a nova fórmula para mudar o mundo” durante os primeiros dias de abril.

Este foi o primeiro espetáculo em inglês e em Itália da Companhia Artística Team ADN da PASEC – Plataforma de Ação Socioeducativa e Cultural. Esta peça artística combinou teatro, dança e música, simboliza a capacidade de se unirem povos e adversários de mundo opostos, dando a conhecer a magia que vive no interior de cada pessoa. O espetáculo encheu o Karakorum Teatro, em Varese, com mais de 150 pessoas. Para além da apresentação pública foi também lançado online.

A história foi o resultado de projeto internacional que juntou jovens portugueses, italianos e luxemburgueses, segundo o projeto DNA Arts Fórum, suportado pelo Programa Erasmus + da União Europeia.

O DNA Arts Fórum é a primeira Rede Europeia de Lideranças Criativas de Inclusão pela Arte, uma Rede com uma componente digital e uma componente comunitária/local. Esta ação centra-se no trabalho de juventude de capacitação criativa e artística de proximidade com base na filosofia das Lideranças Criativas, a partir de estratégias que usam as artes e as expressões criativas como formas de educação para a cidadania global.