Famalicão: PAN defende criação do pelouro da Saúde e Bem-Estar

Um assistente municipal para a pessoa idosa, ou a criação de equipas de proximidade à população mais vulnerável, e a criação de um pelouro da Saúde e Bem-Estar, com vista à elaboração de um Plano Municipal para a prevenção da doença por via da promoção da saúde, são algumas das propostas do PAN que, esta quinta-feira, reuniu com o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Médio Ave.
Uma comitiva visitou o hospital de Famalicão com o propósito de se inteirar da realidade hospitalar, assim como dos maiores desafios e respostas a curto e médio prazo. O partido liderado por Sandra Pimenta esclarece, em nota enviado à imprensa, que foi informado «que cerca de 20 a 30 camas são ocupadas de forma contínua devido à falta de respostas na rede social, o que acaba por impactar nos internamentos do hospital».
A candidata à presidência da Câmara Municipal alerta que as políticas públicas centrais tendem «a focar respostas de última linha, o que tem levado a um perpetuar de problemas estruturais nas respostas, que se querem céleres, preventivas e efetivas. As longas listas de espera, a falta de recursos humanos ou infraestruturas degradadas ou insuficientes contribuem para um agravar das dificuldades no acesso à saúde».
E é nesse sentido que o PAN defende a criação do pelouro da Saúde e Bem-Estar e uma resposta social efetiva para o envelhecimento da comunidade, «devendo-se garantir políticas de sustentabilidade perante a realidade demográfica local».