Famalicão: PAN defende mais fiscalização e reforço dos canais de denúncia

A Comissão Política Concelhia do PAN defende a criação de uma plataforma de denúncia de atos potencialmente ilegais de âmbito ambiental.

Paralelamente, o PAN quer implementar uma estratégia local para a despoluição dos rios municipais, e desenvolver esforços para a elaboração de uma estratégia intermunicipal com vista à despoluição de rios que atravessam vários concelhos, como é o caso do rio Ave.

Em comunicado, o PAN denuncia mais uma descarga no Rio Ave, onde desagua a ribeira de Ferreiros.

Para obter mais esclarecimentos, o partido solicitou informação sobre a frequência com que os guarda-rios fiscalizam esta zona, e esclarecimentos sobre as funções desta equipa, nomeadamente qual o número de elementos que a compõem, a respetiva formação, e, paralelamente, solicitou acesso ao regulamento relativo às competências atribuídas à figura dos guarda-rios.