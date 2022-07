Famalicão: PAN diz que problema dos maus odores em Fradelos tem de ser resolvido

A Comissão Política do PAN-Pessoas, Animais, Natureza de Famalicão solicitou esclarecimentos à Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-N) e à Câmara Municipal por causa dos maus odores alegadamente provenientes de uma pecuária em Fradelos.

Este é um problema que o PAN vem denunciando há cerca de seis anos, com pedidos de esclarecimento às entidades competentes na matéria. Lamenta que até ao momento nada tenha sido feito para aliviar a população residente no local e atender à questão ambiental. Recorda Sandra Pimenta, porta-voz do PAN, que são frequentes as reclamações da população por causa dos maus odores.

«Não fosse a situação por si só grave, é público que a Câmara Municipal além de ter licenciado a construção de um pavilhão, sem as devidas autorizações para o aumento por parte da DRAP-N e CCDR, ainda atribuiu à empresa em questão uma isenção de IMI e outras taxas, ou seja, tem compactuado com esta situação nos últimos 5 anos», refere Sandra Pimenta.

Considera ainda a concelhia que é necessário entender «de uma vez por todas quais as mais-valias trazidas pela empresa em questão que se revelam mais importantes que o bem-estar físico, psicológico, social das pessoas residentes e que as priva da sua liberdade mais essencial, respirar ar limpo». Acrescenta: «seria muito importante para estas pessoas saber que a Câmara Municipal defende a sua saúde ou então que assuma de uma vez que esperam levar estas pessoas à exaustão, física e emocional, e em última análise que abandonem as suas casas».