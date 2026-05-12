Famalicão: PAN pede esclarecimentos sobre abate de árvores

A Comissão Política Concelhia do PAN pediu esclarecimento à Câmara Municipal de Famalicão, relativamente ao abate de várias árvores nas traseiras do Auchan, junto à zona do edifício 7Arts.

Segundo o PAN, estarão a ser abatidas diferentes espécies de árvores, incluindo carvalhos e pinheiros. Reconhece que é uma intervenção num terreno privado, mas que suscita preocupação ao partido, «devido ao seu potencial impacto ambiental».

O PAN já perguntou ao município se tinha conhecimento prévio da intervenção, se foi realizada alguma avaliação técnica sobre a operação, quais as espécies abatidas e o número, e se a intervenção está associada à construção de novos edifícios ou outras infraestruturas.

Segundo Catarina Rocha, porta-voz concelhia, é importante que o presidente da Câmara esclareça sobre «eventuais medidas de compensação ambiental previstas para a zona, considerando o impacto já registado naquela zona do território».

A estrutura local do partido realça que a área em causa se encontra identificada, no âmbito do PDM em revisão, como «estrutura ecológica de conexão». Por isso, defende a importância de garantir «a maximização das suas funções ecológicas e a articulação com a restante estrutura verde do concelho».

No mesmo pedido, o PAN questionou, também, sobre o ponto de situação da abertura da ligação entre a Rua João Nepomuceno e a Escola D.ª Maria II. O partido alerta que o terreno previsto para o novo arruamento integra sobreiros — espécie protegida pela legislação nacional — «constituindo um importante ativo ambiental, em contexto urbano».