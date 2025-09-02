Concelho, Política

Famalicão: PAN promove sessão de yoga no parque da Devesa

Na manhã do próximo domingo, 7 de setembro, pelas 10 horas, o PAN Famalicão promove uma sessão de yoga no parque da Devesa, na zona envolvente ao parque de estacionamento do Citeve.

A iniciativa é livre, sendo que cada pessoa deve levar o próprio tapete ou toalha, e decorre da aposta do partido em ações que promovam o bem-estar físico e mental das pessoas, de forma contínua.

Famalicão: Colisão entre carro e camião do lixo na Av. 9 de Julho

O início de tarde desta terça feira fica marcado por um acidente de viação, entre um camião de recolha de resíduos sólidos e um veículo ligeiro.

O acidente aconteceu cerca das 13h00, na Avenida 9 de Julho, nas proximidades do McDonalds.

Para o socorro foram acionados os Bombeiros Famalicão e Famalicenses.

As primeiras informações dão conta da existência de feridos sem gravidade.

Famalicão: Há radar da PSP esta quarta-feira na N14 (Gavião)

psp agente transito policia radar operacao velocidade estrada

Esta quarta-feira, dia 3 de setembro, a PSP leva a cabo mais uma operação de fiscalização automóvel, na N14, em Gavião, Famalicão.

A ação incide na Avenida Santiago de Gavião, durante o período da tarde, entre as 14h00 e as 16h00.

Ainda este mês, dia 25, acontece uma operação de fiscalização semelhante, no mesmo local, mas no período entre as 09h30 e as 11h00.

Famalicão: Inês Silva renova título nacional de xadrez rápido

A famalicense, mestre FIDE, conquistou pelo segundo ano consecutivo o título nacional de Xadrez Rápido. A revalidação aconteceu no domingo, nas instalações da Fábrica Vasco da Gama, em Matosinhos.

Representando o Clube de Xadrez A2Didáxis, Inês Silva somou 5,5 pontos em 6 rondas, com apenas um empate frente à sua irmã e também Mestre FIDE, Mariana Silva (Vitória SC), que fechou o pódio em terceiro lugar com 4,5 pontos. O segundo lugar foi alcançado por Veronika Ryabukhina (GX Alekhine), com 5 pontos, apenas superada pela campeã numa partida decisiva da terceira ronda.

Com este título, Inês Silva tornou-se a primeira xadrezista a alcançar dois títulos consecutivos nesta vertente.

O Nacional Feminino de Rápidas contou com 22 jogadoras e foi a primeira das nove provas que, em Matosinhos – Cidade Europeia do Desporto –, vão atribuir títulos nacionais: dois femininos, seis de amadores e um absoluto.

Na tarde do mesmo dia disputou-se o Nacional Feminino Semirrápidas, no qual Inês terminou em quarto lugar ex-aequo, a apenas um ponto do trio da frente. O título foi conquistado por Marta Almeida (CX Colégio Português), seguida por Sara Soares (Vitória SC) e Camila Avelino (ADRC Mata do Benfica).

Famalicão: Apresentação de João Nascimento é domingo

João Nascimento, de 41 anos, que assumiu a presidência da Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão após a saída de Nuno Melo para o Governo, é a aposta da coligação ‘Mais Ação. Mais Famalicão’ para o órgão deliberativo municipal.

O engenheiro civil, natural de Nine, juntamente com os restantes elementos da lista à Assembleia Municipal, acontece no próximo domingo, a partir das 18h00, no novo auditório de Delães. Nuno Melo, que será o mandatário desta candidatura, é presença confirmada na sessão. Recorde-se que Nuno Melo, também líder nacional do CDS, foi presidente da Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão entre 2002 e 2024, tendo sido eleito pela Coligação PSD/CDS-PP. Jorge Paulo Oliveira é o nome que se segue na lista. O social democrata é atualmente o Chefe de Gabinete do Grupo Parlamentar do PSD da Assembleia da República, tendo sido deputado na última legislatura e primeiro secretário da Mesa da Assembleia da República. É membro da Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão há mais de duas décadas.

«A nossa lista reflete a nossa ambição com a experiência, o conhecimento e a renovação dos quadros políticos e a aposta na juventude», diz Mário Passos, assinalando o elevado número de jovens que constam na lista da Coligação.

O candidato à presidência da Câmara aponta João Nascimento como um «profundo» conhecedor do funcionamento da Assembleia Municipal, estando ligado ao órgão desde 2005. «Revelou, nos últimos tempos, ser possuidor das melhores qualidades para presidir com isenção e rigor à Assembleia Municipal. Esta é uma certeza baseada na experiência e na forma irrepreensível como conduziu os trabalhos desde 2024», considera Mário Passos, que fala num famalicense «comprometido com a comunidade, com a democracia e com a missão da Assembleia Municipal».

A cerimónia de apresentação também terá as intervenções de Mário Passos e de Paulo Cunha, eurodeputado, presidente da distrital do PSD e mandatário concelhio da candidatura da Coligação.

Famalicão: D.A.M.A atuam às 22h00 na Feira de Artesanato

Esta terça-feira, a grande atração da Feira de Artesanato e Gastronomia é o concerto dos D.A.M.A agendado para as 22h00, na Praça Mouzinho de Albuquerque.

Uma noite que promete atrair milhares de visitantes de vários pontos do país, num evento com entrada gratuita.

Até domingo, pode visitar os vários stands de artesanato e usufruir do espaço dedicado à restauração.

Famalicão: Jogo entre Famalicão e Sporting cancela BTT Night Race

A Associação Amigos do Pedal acaba de anunciar que a BTT Night Race Famalicão, marcada para 13 de setembro, foi cancelada por motivos de segurança.

O jogo entre FC Famalicão e Sporting CP, agendado pela Liga esta segunda-feira, para o mesmo dia e horário, impede o policiamento necessário à realização da prova.
A organizacão informa que as inscrições já pagas serão devolvidas nos próximos dias.