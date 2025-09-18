Concelho, Política

Famalicão: PAN propõe medidas para um concelho inclusivo

«Queremos um concelho verdadeiramente inclusivo, e que trabalhe nessa inclusão de forma diária», defende a candidata do PAN à Câmara Municipal, Sandra Pimenta.

Neste sentido, e dentro das linhas programáticas do partido, em que a inclusão das pessoas com deficiência é uma prioridade, o PAN apela à responsabilidade social das empresas. E, para incentivar essa prática, propõe a criação de uma plataforma digital que permita colocar em contacto as empresas e as associações do concelho.

No programa do PAN, está também a eliminação de barreiras arquitetónicas ou de comunicação, e proporcionar oportunidades iguais para todos. «É essencial que a sociedade abandone estereótipos e perceba que as pessoas com deficiências têm igual potencial», afirma a porta-voz do PAN.

Esta observação foi feita depois de uma visita da candidata à APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental.

Neste encontro, o partido recolheu informações sobre as principais dificuldades e preocupações desta Associação, assim como projetos que envolvem os utentes em atividades diárias e lhes permitem desenvolver competências.

Como medidas para a inclusão, o PAN propõe também a criação de um Observatório Municipal para os Direitos Humanos, para recolha de informações que permitam a tomada de decisões, que protejam as pessoas mais vulneráveis. Quer uma bolsa de intérpretes de língua gestual para os serviços públicos; espaços culturais inclusivos; criar um banco municipal de produtos de apoio, por empréstimo; garantir apoios financeiros à adaptação dos imóveis para uma melhor acessibilidade; entre outras propostas.

Famalicão: Tribunal de Contas dá ‘luz verde’ ao novo contrato para a recolha de lixo no concelho

O contrato, no valor de 36.350.992,20 euros, para a recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana no concelho de VN Famalicão, por cerca de 10 anos, recebeu “luz verde” do Tribunal de Contas.

O serviço passa a ser feito pelo consórcio composto por três empresas: a espanhola FCC Medio Ambiente SA e as portuguesas RRI – Serviços Ambientais SA e FCC Meio Ambiente SA. O contrato, que entra em vigor em dezembro deste ano, abarca uma extensa gama de serviços. Para além da continuidade do serviço porta a porta e da recolha de resíduos indiferenciados, contempla ainda a criação de novos circuitos para a recolha de biorresíduos e dos chamados “monstros” ou monos domésticos e a limpeza, através de varredora mecânica, na periferia do centro urbano e vilas (Joane, Ribeirão e Riba de Ave).

O novo contrato, aprovado em reunião de Câmara em junho deste ano, prevê que a recolha de resíduos decorra exclusivamente durante o período noturno, acabando com o serviço durante o dia. Este procedimento evita constrangimentos rodoviários causados pela circulação dos camiões do lixo e a permanência de resíduos nas ruas ao longo do dia.

Os circuitos de recolha de resíduos domésticos serão os seguintes: na cidade, a recolha de indiferenciados será feita 4 vezes por semana, acrescida de dois dias para a recolha de biorresíduos; nas vilas a recolha de indiferenciados acontece em 3 dias da semana, com uma semanal de biorresíduos complementada com compostagem individual e comunitária.

Nas freguesias a recolha de resíduos indiferenciados acontecerá 3 dias por semana e será complementada com compostagem comunitária e individual numa primeira fase para dar resposta à separação dos biorresíduos.

Quanto aos biorresíduos não domésticos estão previstos 3 circuitos: um para recolha nos grandes produtores (empresas com cantinas), outro para recolha no sistema HORECA (hotéis, cafés e restaurantes) e um terceiro para recolha de resíduos verdes dos cemitérios.

Aquando da abertura do concurso, o vereador do Ambiente, Hélder Pereira, deu conta que «o novo contrato tem a vantagem de não ficar fechado», ou seja, «caso se verifique a necessidade de criar novos circuitos ou de alargar os existentes este contrato permite que se faça», acrescentando que este novo procedimento tem «em consideração as novas orientações estratégicas a nível nacional e a legislação aplicável», pela inclusão de diferentes fluxos de resíduos, com especial enfoque na recolha de biorresíduos e dos vários serviços complementares ao nível da limpeza urbana, como o fornecimento, lavagem, higienização e manutenção de locais de deposição dos resíduos.

O consórcio está obrigado a cumprir rigorosas normas de segurança e saúde, fornecer equipamentos de proteção individual e elaborar planos de prevenção, além de obrigações ambientais para minimizar impactos, como gestão de resíduos, controlo de ruído e emissões. Inclui, também, a lavagem mensal de contentores, fornecimento de 500 novos contentores (200 de 120L e 300 de 800L) e fiscalização de irregularidades.

Famalicão: Modalidades do FAC apresentadas domingo no renovado Pavilhão Municipal

Na tarde deste domingo, a partir das 15 horas, o Famalicense Atlético Clube apresenta as modalidades para a época 25/26. A iniciativa, que tem lugar no renovado Pavilhão Municipal, é de entrada livre.

Recorde-se que o clube liderado por Carlos Filipe Vieira de Castro tem cerca de 700 atletas, distribuídos por várias modalidades.

As obras de melhoramento do Pavilhão Municipal tiveram início em junho passado e estão praticamente concluídas, sendo que o espaço já está a ser utilizado pelas várias equipas do Famalicense.

A intervenção incidiu na substituição da cobertura e colocação de novo piso. O telhado é novo e com uma estrutura reforçada para suportar colocação de equipamentos de som e luz usados em espetáculos como a Gala do Desporto, Famalicão Dança e outros. O piso é novo em todo o pavilhão.

Esta intervenção, pela Câmara Municipal, teve um custo na ordem do meio milhão de euros.

Famalicão: Casa da Memória Viva visita CIDIFAD e presta tributo ao padre Francisco Carreira

A Casa da Memória Viva (CMV) assinala este fim de semana o “Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer” com uma visita, no sábado, ao Centro de Investigação, Diagnóstico, Formação e Acompanhamento das Demências (CIDIFAD), em Riba de Ave, e no domingo com a plantação de uma árvore no jardim do Centro Pastoral da Paróquia da Santo Adrião, junto à nova igreja matriz da cidade.

A “Árvore do Reconhecimento” será plantada às 12h15 horas, sendo um público agradecimento ao Pe. Francisco Carreira, pároco e arcipreste de Vila Nova de Famalicão, que deixou funções no final do mês passado para prosseguir a sua formação em Roma. A árvore será benzida pelo atual pároco, Pe. Fernando Torres, depois da missa dominical das 11h15, que será de ação de graças pelas pessoas com doença de Alzheimer e seus cuidadores e familiares.

«Não podíamos deixar de ter um gesto de público reconhecimento pelo incentivo e apoio cúmplice que sempre recebemos do Padre Francisco Carreira, em prol da dignificação das pessoas da nossa comunidade que vivem com demência», justifica o presidente da direção da CMV. A “Árvore do Reconhecimento” é um exemplar da espécie “ginkgo biloba”, uma das plantas mais antigas e resistentes na Terra, originária da China, muito utilizada pelas suas propriedades terapêuticas, nomeadamente para a melhoria da função cognitiva e da memória e o funcionamento do sistema vascular.

Em Riba de Ave, um dia antes, decorre a visita ao CIDIFAD, uma das poucas unidades de saúde em Portugal vocacionada para o diagnóstico e para os cuidados diferenciados de pessoas com demência. Do programa também faz parte o colóquio sobre “Práticas de vida saudável para contrariar a doença de Alzheimer”, em que será palestrante a médica Isabel Seixas, especialista em medicina interna e diretora clínica adjunta daquela valência da Santa Casa da Misericórdia de Riba de Ave. A iniciativa decorre no sábado de manhã, entre as 10 e as 12 horas, preenchendo grande parte do 3.º Passeio da Famalicidade, que arranca às 9,40 horas da cidade de Famalicão, junto à loja dos CTT, na Rua S. João de Deus, em direção a Riba de Ave.

A inscrição, gratuita, é obrigatória, podendo ser feita até esta sexta-feira, dia 19, mediante o preenchimento de um formulário digital constante da página da CMV no Facebook ou através do envio de uma SMS com nome e número de telemóvel do interessado para o n.º 969270092. Se precisar de transporte V. N. Famalicão-Riba de Ave V. N. de Famalicão, deverá acrescentar “transporte”.

Famalicão: Iniciativa Liberal defende parceria público-privada para a gestão do hospital

A comissão política concelhia da Iniciativa Liberal defende a implementação de uma parceria público-privada (PPP) para a gestão do Hospital de Famalicão. Segundo este partido, esta medida «já demonstrou resultados positivos noutras unidades hospitalares do país, com ganhos de eficiência, redução de custos e melhor qualidade no atendimento aos utentes».

O candidato e líder da concelhia do IL, diz que o Hospital de S. João de Deus precisa de uma administração que «tenha capacidade de resolver problemas, motivar os profissionais e não fique presa à burocracia que os gestores hospitalares estão sujeitos, sob pena de continuarem a persistir os problemas atuais, em que chover dentro do Hospital e ter condições deficientes de higiene na cantina passou a ser normal».

Na esperança de eleger deputados para a Assembleia Municipal de Famalicão, a IL compromete-se a apresentar uma moção que defenda que a gestão do Hospital passe a ser feita sob a forma de PPP, «constituindo este um mecanismo de sinalização dessa vontade perante o governo, que é a entidade competente nesta matéria».

Segundo a IL, esta tomada de posição surge nesta altura porque considera que o Hospital de Famalicão enfrenta desafios estruturais na qualidade dos serviços de saúde prestados à população, «fruto de uma gestão centralizada e de ineficiências persistentes no Serviço Nacional de Saúde».

A IL reitera que a saúde deve estar ao serviço das pessoas e que não deve haver «preconceito ideológico» em relação às soluções que se revelem mais eficazes. É de opinião que o foco deve estar nos resultados, ou seja, «melhor acesso, melhores serviços e mais qualidade de vida para a população».

Em comunicado à imprensa, Paulo Ricardo Lopes lamenta que «a demagogia tenha subido nos últimos dias, em que do nada surgem estudos de restruturação do Hospital (a que só a campanha da coligação tem acesso) e o assumir da candidatura de Eduardo Oliveira a Ministro da Saúde, pois só a este Ministério cabe a decisão de construir novos hospitais», crítica.

Famalicão: Paulo Ballas volta a ser convocado para representar Seleção Nacional de Trial

O famalicense Paulo Ballas foi uma vez mais convocado para representar a Seleção Nacional de Trial, em Elite, desta vez em Itália, na localidade de Tolmezzo. O Trial das Nações realiza-se este fim de semana, dias 20 e 21 de setembro.

O jovem piloto famalicense vai assumir o papel de capitação da seleção portuguesa e mostra-se confiante para a competição “vamos dar o nosso melhor e trazer o melhor resultado possível para Portugal”.

Atriz famalicense é protagonista do filme “Criadores de Ídolos” que estreia no cinema esta quinta-feira

Rafaela Sá, atriz famalicense, é a protagonista do filme “Criadores de Ídolos”, que estreia esta quinta-feira no cinema, onde se vai manter até ao dia 24 de setembro, nas salas de cinema NOS, em cidades como Lisboa, Porto, Coimbra, Paços de Ferreira e Castelo Branco.

Para além da famalicense, a produção cinematográfica que foi gravada na Trofa conta com a participação de conhecidos atores como José Fidalgo, Ricardo Carriço e Virgílio Castelo.

Rafaela Sá nasceu em 1999 e começou a formação em teatro através do Curso Profissional de Interpretação na ACE Escola de Artes, em Famalicão. Já participou na novela da TVI “Quero é Viver” e na minissérie da RTP “Fernão Lopes”. Para além da presença na televisão nacional, integrou ainda o elenco do filme “Estações da Vida” e da curta-metragem “Cair”.