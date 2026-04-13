Famalicão: PAN quer concelho livre de herbicidas pela defesa da biodiversidade

PAN defende que Vila Nova de Famalicão deve declarar o concelho promotor da biodiversidade. De tal forma, enviou uma recomendação ao executivo municipal nesse sentido.

A porta-voz, Catarina Rocha, recorda o programa recente, intitulado “Polinizadores em Ação” e que entronca com a abolição dos pesticidas/herbicidas nas freguesias. Alega que existem alternativas ao uso de químicos para controlo de ervas.

Sobre os polinizadores, Catarina Rocha diz que é uma medida que faz parte do Plano Nacional de Restauro da Natureza tendo como objetivo contribuir para a meta europeia de inverter o declínio dos polinizadores até 2030.

O PAN Famalicão refere que «está em causa é a conservação e a sustentabilidade das espécies que desempenham um papel crucial na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas, e na resiliência dos territórios, nomeadamente a preservação das zonas húmidas, altamente necessárias para a saúde e bem-estar de toda a população».

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