Famalicão: PAN quer esclarecimentos sobre abate de 20 árvores em urbanização de Nine

A Comissão Política Concelhia do PAN solicitou informações ao município sobre o abate de 20 árvores em Nine. O partido, em nota de imprensa, quer saber das razões do abate e os fundamentos para o facto das caldeiras terem sido fechadas, «ao invés de se ter procedido à substituição das árvores».

O partido liderado por Sandra Pimenta, também candidata à presidência da Câmara Municipal, diz não compreender que Mário Passos «prometa 100 mil árvores, quando não sabe cuidar das árvores existentes». Fala de propaganda de anos «sobre a oferta de árvores e de plantações para a fotografia, mas depois fica tudo ao abandono, sem manutenção e no limite, ao abate por existirem problemas fitossanitários».

No programa autárquico, o PAN manifesta a intensão de assegurar a existência de verdadeiros corredores ecológicos, preservando a fauna e flora nativas, e, paralelamente, permitam o acesso a todas as pessoas que queiram usufruir da natureza. Também defende sessões de sensibilização e informação para a importância do aumento dos espaços verdes e jardins, como espaços protetores dos polinizadores e meios naturais de combate às alterações climáticas.