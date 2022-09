Famalicão: PAN quer saber que respostas sociais estão a ser garantidas aos imigrantes do concelho

A organização do Ymotion já recebeu mais de uma centena de trabalhos, mas as inscrições permanecem abertas até ao dia 14 de outubro, em http://www.ymotion.org/submissatildeo-de-filmes1.html.

O concurso, que vai na 8.ª edição, destina-se a jovens cineastas dos 12 aos 35 anos de idade, a residir em Portugal.

Em disputa, o «Grande Prémio Joaquim de Almeida» no valor de 2500 euros; o «Prémio Escolas Secundárias» no valor de 750 euros; o «Prémio Melhor Documentário» no valor de 750 euros; o «Prémio Melhor Animação» no valor de 600 euros; o «Prémio do Público» no valor de 350 euros; o «Prémio Melhor Interpretação» no valor de 250 euros; o «Prémio Melhor Argumento» no valor de 250 euros e o «Prémio Melhor Direção de Fotografia», também no valor de 250 euros.

O argumentista e crítico de cinema, Tiago R. Santos, mantém-se como presidente do júri da competição de curtas-metragens, acompanhado por um painel de jurados do atual panorama do cinema, das artes, da música e da fotografia, entre eles: Paulo Trancoso (presidente da Academia Portuguesa de Cinema), Cláudia Clemente (escritora, realizadora e fotografa), Paulo Pires (ator), Fernando Vasquez (jornalista, critico de cinema e diretor de programação cinematográfica), Lúcia Pires (realizadora, argumentista, produtora e atriz) e Bruno Carnide (realizador, professor universitário, programador cinematográfico e curador).

Recorde-se que a 8ª edição do Ymotion realiza-se de 21 a 26 de novembro de 2022, na Casa da Juventude, no Centro de Estudos Camilianos e na Fundação Castro Alves, em Vila Nova de Famalicão.

O pontapé de saída da edição deste ano do Ymotion aconteceu no passado dia 7 de maio, com o arranque do período de inscrição de curtas-metragens na competição e consagração de Vila Nova de Famalicão como Capital do Cinema Jovem. Esta edição já tinha feito um ‘aquecimento’ com o ciclo de «Projeções e Conversas com Jovens Cineastas», que decorreu de 27 de janeiro a 10 de março, em escolas secundárias e instituições de ensino superior de Famalicão, Porto e Santo Tirso.

O festival Ymotion é promovido desde 2015 pelo pelouro da Juventude do Município de Vila Nova de Famalicão.

Para mais informações, consulte www.ymotion.org.