Famalicão: PAN quer saber se o CROA tem capacidade para receber todos os animais recolhidos

A Comissão Política Concelhia do PAN congratula-se com a criação, por parte da Câmara Municipal de Famalicão, da Brigada de Resgate Animal de Famalicão. Recorda que esta proposta fazia parte do programa autárquico do PAN. Porém, os dirigentes do PAN solicitaram esclarecimentos à Câmara Municipal porque querem saber se as novas instalações do CROA terão capacidade física para albergar todos os animais recolhidos de forma segura, e qual o destino dos animais, feridos ou em risco iminente de vida, resgatados durante a noite/madrugada.

Segundo Sandra Pimenta, porta-voz do PAN, «não sabemos, perante a ausência de um hospital veterinário no concelho, que tipo de protocolos foram elaborados com as clínicas do Concelho, e onde podemos consultar os mesmos, ou até qual a verba financeira atribuída para estes acordos. Não podemos resgatar os animais e, caso se verifique uma situação mais grave, deixá-los no canil até de manhã sem supervisão veterinária. Devemos relembrar que o staff veterinário da Câmara Municipal de Famalicão é reduzido», refere.

O PAN questionou também de que forma foi acordada a intervenção, caso seja necessária, dos bombeiros e forças de segurança numa situação de maior complexidade, uma vez que a inclusão da existência e funcionamento da Brigada de Resgate Animal de Famalicão não se encontra enquadrada no regulamento do CROA.