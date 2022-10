Famalicão: PAN questiona Juntas sobre consumos e poupança de água

Durante o verão, 75 jovens desenvolveram arte urbana nas freguesias de Calendário, Louro, Ribeirão e Vilarinho das Cambas. Os temas expressos nas pinturas são o Desenvolvimento Sustentável, Baden Powell, as associações locais e o Auto de São João.

Este projeto surge no âmbito do Urban Youth, desenvolvido pel’A Casa ao Lado em parceria com o Município de Vila Nova de Famalicão, através da Casa da Juventude.

As imagens criadas para cada mural resultaram de contributos dos participantes durante as oficinas artísticas que antecederam a concretização da pintura, sob orientação dos técnicos d’A Casa ao Lado. Com base nas perceções dos jovens participantes, foram definidos temas-chave inspirados na história e dinâmica da freguesia e da sua comunidade.

Refira-se que o Urban Youth existe desde 2016, e tem como objetivo promover o encontro e diálogo, entre jovens dos 12 aos 35 anos, no sentido de reforçar a coesão social e territorial através da arte; promover a atividade artística como instrumento de desenvolvimento económico, social e cultural, e proceder à valorização de espaços urbanos através de intervenções artísticas.

Desde o seu início, já participaram no Urban Youth cerca de 420 jovens de 22 freguesias do concelho, resultando em mais de duas dezenas de intervenções de arte urbana espalhadas pelo concelho de Vila Nova de Famalicão com o cunho das gerações mais jovens do concelho.