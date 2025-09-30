Famalicão: PAN realiza evento online para lembrar o Dia Mundial do Animal

No próximo sábado, às 18 horas, nas plataformas do PAN Famalicão será transmitida uma conversa com o tema “Dia Mundial do Animal: Um Compromisso com a Proteção”. Estão confirmadas, até ao momento, a presença de representantes do Famalicão Sem Correntes – Movimento de Libertação de Cães Acorrentados; da Associação de resgate Coração100Dono e do Santuário Cães na Quinta.
Para o PAN «é importante ouvirmos quem está no terreno e quem diariamente tem de dar resposta a situações exigentes, muitas vezes com uma total demissão de responsabilidades por parte das autarquias», refere Sandra Pimenta, candidata à Câmara Municipal e que irá moderar a conversa, através da qual pretende dar destaque aos diferentes tipos de trabalho que as associações vão desenvolvendo.