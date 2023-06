Famalicão: PAN recomenda medidas para prevenir acidentes rodoviários

Até 9 de julho estão expostas ao público no átrio dos Paços do Concelho de Vila Nova de Famalicão, a Taça de Portugal Feminina de Futebol e do Campeonato Nacional de Sub-19, masculino, conquistadas pelo Futebol Clube de Famalicão. Os troféus podem ser vistos até dia 9 de julho, Dia da Cidade, durante o horário normal de funcionamento da Câmara Municipal.

A exposição das taças é uma forma da autarquia famalicense valorizar e homenagear o clube, dirigentes, técnicos e atletas, pela conquista destas importantes vitórias desportivas.

A equipa feminina conquistou a Taça de Portugal após ter vencido o Sporting Clube de Braga, por 2-0 no Estádio do Jamor, no passado dia 27 de maio. Já a equipa masculina de Sub-19 do clube famalicense conquistou, pela primeira vez, o título nacional ao golear o Sport Lisboa e Benfica, por 5-1, no mesmo dia.

As duas equipas foram recebidas nos Paços do Concelho no passado dia 29 de maio, pelo presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, numa receção em clima de festa nos Paços do Concelho.