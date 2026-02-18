Famalicão: Papa Léguas classifica-se em 4º lugar na 3ª divisão de pista curta

No passado fim de semana, na pista coberta do Altice Forum de Braga, a equipa masculina Papa Léguas terminou o Campeonato Nacional da 3.ª divisão, de pista curta, em quarto lugar, entre 22 formações participantes. Um bom resultado que, no entanto, não permitiu a subida à 2.ª divisão.

A equipa famalicense apresentou uma formação muito jovem, composta por atletas dos escalões de sub-18, sub-20 e sub-23, todos formados no clube.

Individualmente, Francisco Fernandes venceu os 60 metros e o salto em comprimento, com 7,06 metros, marca de qualificação para o Campeonato da Europa sub-18; José Ribeiro venceu o salto com vara e nos 60 metros barreiras; Duarte Pinto foi quarto no salto em altura e sexto no triplo salto.

Guilherme Enes foi sexto no lançamento do peso; Martim Matos, décimo nos 1500 e 800 metros; Daniel Silva, oitavo nos 5000 metros marcha e 16º nos 3000 metros; Francisco Azevedo, décimo primeiro nos 400 metros e a estafeta de 4 x 400 metros classificou-se em nono lugar.