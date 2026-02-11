Famalicão: Papa Léguas conquista três pódios no nacional sub-18

Francisco Fernandes, da equipa Papa Léguas de Famalicão, sagrou-se campeão nacional nos 60 metros do Campeonato Nacional de sub-18 em pista curta, com um novo recorde dos campeonatos (6“.87) a apenas dois centésimos do recorde nacional (é de 6“.85). Este atleta conquistou, ainda, a medalha de prata no salto em comprimento (6,79m).

O atleta Daniel Silva sagrou-se vice-campeão nacional nos 500 metros marcha (27`.47“.46).

Com excelentes desempenhos estiveram Pedro Costa, com um 8.º lugar no triplo salto; Carolina Sousa classificou-se em 10.ª no lançamento do peso; Inês Ribeiro acabou no 13.º lugar no triplo salto e Ana Gomes foi 24ª nos 60 metros barreiras.

Coletivamente, a equipa famalicense alcançou um honroso 5.º lugar masculino, num total de 65 equipas que pontuaram.

A competição foi disputada na Pista Curta do Fórum Altice de Braga, nos dias 7 e 8 de fevereiro.