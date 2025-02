Famalicão: Papa Léguas sobe ao pódio no Nacional sub-20 de pista curta

Os atletas da equipa Papa Léguas destacaram-se no Campeonato Nacional Sub-20 de Pista Curta, ao conseguirem um 2.º lugar nos 60 metros, um 3.º lugar no lançamento do peso e o 5.º lugar coletivo masculinos.

Na prova, que se disputou nos dias 15 e 16 de fevereiro, em Pombal, José Ribeiro e Diogo Enes conseguiram subir ao pódio. José Ribeiro, nas duas corridas (eliminatórias e final), melhorou por duas vezes o seu recorde pessoal nos 60 metros e alcançou o título de vice-campeão nacional com 6´´.94, juntando à medalha de bronze conquistada no heptatlo (competição disputada nos dias 25 e 26 de janeiro). Diogo Enes, na prova de lançamento do peso, lançou o engenho a 13.90 metros (novo recorde pessoal), conquistando a medalha de bronze.

Com excelentes desempenhos estiveram também Francisco Azevedo, com o 12.º lugar nos 400 metros (52´´.62); Sara Lopes, que se classificou na 6ª posição no lançamento do peso (10.32 metros) e, ainda, José Ribeiro que também se classificou em 6.º lugar no salto com vara (3,75 metros).

Coletivamente, a equipa famalicense alcançou o 5.º lugar nos sub-20 masculinos, num total de 59 equipas classificadas.