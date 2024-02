Famalicão: Papa Léguas vence o Triatlo Técnico e o Torneio Jovem do Norte

O Triatlo Técnico do Norte e o Torneio Jovem do Norte de Pista Coberta disputaram-se no passado sábado, no Altice Forum de Braga. No Triatlo Técnico, competição no âmbito da campanha Viva o Atletismo dinamizada pela Federação Portuguesa de Atletismo, a Associação Papa Léguas venceu coletivamente no Triatlo Jovem do Norte, com um total de 8404 Pontos. Esta classificação resulta do somatório dos pontos alcançados pelo melhor atleta sub-14, sub-16 e sub-18 de ambos os géneros. Individualmente em, em sub-14 – Ana Gomes e Afonso Oliveira classificaram-se em 2º lugar; Inês Ribeiro em 4ª e Gabriela Dias foi sexta; sub-16 – Francisco Fernandes foi campeão do norte, Leandro Ferreira 8º e Samanta Araújo 7ª classificada; sub-18 – José Ribeiro e Bruna Ruela conquistaram o 3º e 2º lugar, respetivamente.

A equipa famalicense voltou a estar em destaque ao vencer coletivamente o Torneio Jovem do Norte, em Pista Coberta, para atletas sub-18 e sub-18.

Individualmente destacaram-se: Bruna Ruela, campeã do Norte no Lançamento do Peso; José Ribeiro, campeão nos 60 metros; Francisco Azevedo, 2º no salto em altura e nos 300 Metros e Martim Matos, 2º nos 1500 metros.