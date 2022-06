Famalicão: Papa Léguas vence regional de iniciados e juniores de pista ao ar livre

Equipa Papa Léguas de Famalicão (PLF) alcançou o título regional coletivo nos escalões de iniciados e juniores, juntando aos já conquistados, em maio passado, nos escalões de infantis e juvenis. Desta forma, o clube famalicense conquistou todos os títulos regionais de formação.

Individualmente, os Papa Léguas conquistaram 23 títulos individuais, num total de 48 medalhas, nos campeonatos que se disputaram este fim de semana, na Pista de Atletismo do Estádio 1º de Maio, em Braga.

Individualmente sagraram-se campeões: Rita Costa, no salto em altura e triplo salto; Ana Araújo, no lançamento do disco e martelo; Joana Costa, nos 100 metros barreiras; Diana Araújo, Mariana Cunha, Leonor Garcia e Leonor Barros, nos 4×400 metros; Guilherme Enes, no lançamento do peso e disco; Ricardo Vieira, nos 800 metros; Renato Ribeiro, nos 400 metros barreiras; Gonçalo Ribeiro, nos 110 metros barreiras; Renato Ribeiro, Afonso Dias, Ricardo Vieira e Duarte Pinto, nos 4×100 metros; Afonso Dias, Francisco Mendes, Ricardo Vieira, e Gonçalo Ribeiro, nos 4×400 metros, todos no escalão de juniores. No escalão de iniciados alcançaram o lugar mais alto do pódio Bruna Ruela, no lançamento do peso; Sara Lopes, no lançamento do martelo; Madalena Santos, no lançamento disco; Carolina Pinto, Samanta Araújo, Bruna Ruela e Rafaela Freitas, nos 4×80 metros; José Ribeiro, nos 80 metros; Francisco Azevedo, nos 100 metros barreiras e 250 metros barreiras; Martim Matos, nos 1500 metros obstáculos; José Ribeiro, Francisco Fernandes, Luís Machado e Gabriel Pereira, nos 4×80 metros.

Na Classificação coletiva, os pódios ficaram distribuídos da seguinte forma, iniciados femininos: 1º lugar – Papa Léguas de Famalicão (98 pontos), 2º lugar – Vitória SC (66 pontos), 3º Lugar – Amigos da Montanha (43 pontos); masculinos: 1º lugar – Papa Léguas (120 pontos); 2º lugar – CCD de Ribeirão (68 pontos); 3º lugar – CDC de Priscos (55 pontos); juniores femininos: 1º lugar – Papa Léguas (103 Pontos); 2º lugar – SC de Braga (86 pontos); 3º lugar – Vitória SC (37 pontos); masculinos: 1º lugar – Papa Léguas (132 pontos); 2º lugar – FC Vizela (45 pontos); 3º lugar – Amigos da Montanha (41 pontos).

Vários atletas conseguiram, nesta competição, das melhores marcas nacionais do ano e alguns os mínimos necessários para participar nos Campeonatos Nacionais de Juvenis, que se disputam no próximo fim de semana, em Viana do Castelo, e nos quais a equipa famalicense estará representada por 6 atletas (5 masculinos e 1 feminino).