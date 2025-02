Famalicão: Papas de sarrabulho, rojões à moda do Minho e leite-creme são propostas de 17 restaurantes

As papas de sarrabulho e os rojões à moda do Minho são as propostas de Famalicão para a 16.ª edição dos Fins de Semana Gastronómicos, promovidos pelo Turismo do Porto e Norte. Aos pratos, junta-se a sugestão do leite-creme como sobremesa nos 17 restaurantes famalicenses aderentes (https://www.famalicao.pt/fins-de-semana-gastronomicos-2&mop=1203). A iniciativa, que decorre entre esta sexta-feira e domingo, acontece quando a cidade se prepara para o Carnaval que, entre outras iniciativas, tem como ponto alto a noite/madrugada do dia 3 de março com milhares de foliões espalhados pela cidade.

A edição deste ano dos Fins de Semana Gastronómicos vai decorrer até 14 de dezembro em 75 municípios que, ao longo de 32 etapas, vão apresentar as suas iguarias tradicionais, dinamizando a economia local através dos seus restaurantes e unidades hoteleiras.

O objetivo é promover sabores autênticos e produtos regionais de grande valor gastronómico, além de preservar e divulgar a tradição culinária local, fidelizando turistas e atraindo novos públicos para o enoturismo, turismo rural, patrimonial e de natureza.

Durante os Fins de Semana Gastronómicos do Turismo do Porto e Norte, os municípios, em parceria com restaurantes e alojamentos, oferecem pacotes especiais com experiências locais, como descontos em museus, visitas guiadas e degustações de produtos típicos. Mais de 900 restaurantes, 680 unidades de alojamento e 255 espaços de enoturismo fazem parte desta iniciativa, oferecendo mais de 200 receitas de pratos tradicionais.

Mais informações em https://www.finsdesemanagastronomicos.pt/