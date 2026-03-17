Dinis Rocha e Madalena Silva, par de atletas da Apolo Famalicão, conquistaram mais um título nacional, são, agora, tricampeões nacionais. São campeões de Danças Latinas, de Danças Standard e, agora, Campeões Nacionais de 10 Danças, confirmando o seu extraordinário nível competitivo.
Desta forma, o par reafirma o seu lugar entre os melhores da dança desportiva nacional, levando o nome da Apolo Famalicão ao mais alto nível e «demonstrando uma vez mais o talento, dedicação e trabalho que os têm distinguido nas pistas», afirma a instituição, em nota à imprensa.
Os treinadores Bárbara Ribeiro e Alberto Rodrigues, parceria Apolo Famalicão/Alunos de Apolo, prometem continuar a trabalhar com estes atletas para continuar a elevar o nível ao longo desta época.
Recorde-se que o par está convocado para a Seleção Nacional, e representará Portugal em várias provas de título Mundial e Europeu.
Concelho
Famalicão: Par da Apolo sagra-se tricampeão nacional de Dança Desportiva
Dinis Rocha e Madalena Silva, par de atletas da Apolo Famalicão, conquistaram mais um título nacional, são, agora, tricampeões nacionais. São campeões de Danças Latinas, de Danças Standard e, agora, Campeões Nacionais de 10 Danças, confirmando o seu extraordinário nível competitivo.