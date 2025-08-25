Famalicão: Par da Gindança brilha na Alemanha em representação de Portugal

Rodrigo Vieira (D2E) e Gabriela Teixeira, par da Academia Gindança, representou Portugal na maior competição da Federação Mundial de Dança Desportiva, que decorreu na semana passada, em Estugarda (Alemanha), com relevantes prestações, em três provas de alto nível, nomeadamente: Adultos A Latinas, onde foram finalistas com um notável 5.º lugar, entre 76 pares; Rising Star, com o 35.º lugar entre 149 pares; Under21 Latin, onde obtiveram um 16.º lugar, entre 76 pares.

«Estes resultados são o reflexo de meses de dedicação, uma parceria forte e um sonho que se concretiza além-fronteiras. A Academia Gindança não podia estar mais orgulhosa por ver estes jovens atletas elevar o nome de Portugal no cenário internacional da dança desportiva», referem os responsáveis da Gindança.

Esta Academia deixou um «agradecimento especial ao Município de Vila Nova de Famalicão, cujo apoio tem sido fundamental para que estes talentos possam voar mais alto e levar a paixão pela dança ao mundo».