Famalicão: Par da Gindança brilha na Alemanha em representação de Portugal

Rodrigo Vieira (D2E) e Gabriela Teixeira, par da Academia Gindança, representou Portugal na maior competição da Federação Mundial de Dança Desportiva, que decorreu na semana passada, em Estugarda (Alemanha), com relevantes prestações, em três provas de alto nível, nomeadamente: Adultos A Latinas, onde foram finalistas com um notável 5.º lugar, entre 76 pares; Rising Star, com o 35.º lugar entre 149 pares; Under21 Latin, onde obtiveram um 16.º lugar, entre 76 pares.

«Estes resultados são o reflexo de meses de dedicação, uma parceria forte e um sonho que se concretiza além-fronteiras. A Academia Gindança não podia estar mais orgulhosa por ver estes jovens atletas elevar o nome de Portugal no cenário internacional da dança desportiva», referem os responsáveis da Gindança.

Esta Academia deixou um «agradecimento especial ao Município de Vila Nova de Famalicão, cujo apoio tem sido fundamental para que estes talentos possam voar mais alto e levar a paixão pela dança ao mundo».

 

Famalicão: Equipa feminina é a convidada para a apresentação do FC Porto

Na manhã do próximo domingo, o FC Famalicão é o convidado para o jogo de apresentação da equipa feminina do FC Porto. A partida, de entrada livre, está marcada para as 11 horas, no Estádio do Dragão.

Recorde-se que o FC Famalicão compete na Liga BPI, enquanto que as portistas, cujo projeto começou na época passada, vão disputar a 2.ª divisão.

Famalicão: Sub-19 e sub-17 com jornada vitoriosa

As duas equipas famalicenses, que militam na primeira divisão nacional, tiveram um fim de semana vitorioso.

Os sub-19 receberam e golearam o Paços de Ferreira, por 5-1, enquanto que os sub-17, em Matosinhos, levaram a melhor, 0-1, sobre o Leixões, com golo da Filipe Magalhães.

A goleada sobre os pacenses foi consumada com um bis de Telmo Alves e os golos de Simão Neto, Oliver Tan e Tiago Gomes.

Na próxima jornada os sub-19 visitam o FC Porto, enquanto que os sub-17 recebem o Vitória.

Famalicão: Um empate e uma derrota

Na jornada de abertura da pró nacional da AF de Braga, o Joane empatou, 1-1, na receção ao Vieira, enquanto que a Oliveirense perdeu, 1-0, na visita ao Prado.

No Estádio de Barreiros, em Joane, o resultado foi “feito” na primeira parte. Ricardo Lousada marcou pela equipa da casa.

Em Prado o golo solitário que valeu a vitória ao conjunto local foi marcado aos 56 minutos.

Na próxima jornada, o Joane viaja até Esposende, enquanto que a Oliveirense recebe o Santa Maria.

Famalicão empata com o Gil Vicente na 3ª jornada do campeonato

O Famalicão empatou este domingo, em casa, frente ao Gil Vicente, na 3ª jornada da Liga Portugal Betclic. Num jogo muito disputado no Estádio Municipal de Famalicão, nenhuma das equipas conseguiu desfazer o nulo no marcador.

A primeira parte foi marcada pelo equilíbrio, com os guarda-redes em destaque. Carevic, do lado famalicense, defendeu várias investidas gilistas, enquanto Andrew, na baliza visitante, também respondeu com segurança. Gil Dias e Martín Fernández tiveram algumas das melhores oportunidades, mas sem sucesso.

No segundo tempo, o ritmo manteve-se intenso, com ocasiões de perigo para ambos os lados. O Gil Vicente voltou a estar perto do golo em remates de Konan, Elisor e Luís Esteves, mas Carevic voltou a brilhar. Do lado do Famalicão, Murilo ainda tentou mexer no resultado perto do fim, mas Andrew segurou o empate.

Com este resultado, Famalicão e Gil Vicente somam um ponto cada. Os famalicenses seguem no campeonato sem derrotas.

Famalicão: Rosária Costa celebra hoje 100 anos

Rosária Costa assinala hoje um marco especial: o seu 100.º aniversário. Natural do Fundão, onde viveu até aos 94 anos, dedicou toda a sua vida à agricultura, sempre com muito trabalho e resiliência.

A sua história é marcada também por momentos de solidão, após a perda do marido aos 49 anos. Ainda assim, contou sempre com o apoio do neto que, mesmo à distância, mantinha contacto constante com a avó.

Até aos 94 anos, Rosária viveu sozinha, de forma independente, onde tratava da sua casa e da terra. Nessa altura, o neto decidiu levá-la para junto de si, em Nine, Famalicão, garantindo-lhe mais conforto, proximidade e um acompanhamento médico constante.

De origens humildes, Rosária Costa é hoje o exemplo vivo de uma vida longa e de dedicação. O 100º aniversário é assinalado com algumas visitas especiais, como foi o caso do Presidente da Câmara, Mário Passos, e de um convívio entre as pessoas que lhe são mais próximas.

Famalicão procura manter arranque de época perfeito diante do Gil Vicente

O treinador do Famalicão, Hugo Oliveira, pediu este sábado “humildade competitiva” para a receção ao Gil Vicente, apesar das duas vitórias no arranque da I Liga. Lembrou que “o momento é positivo, mas apenas começou” e destacou o trabalho coletivo e o apoio dos adeptos.

O técnico apontou Élísor e Mathias Amorim como exemplos de qualidade, mas reforçou que o talento deve servir a equipa. Confirmou ainda que o clube procura substituir Óscar Aranda, lesionado, e garantiu a recuperação de Rafa Soares.

O Famalicão, quarto classificado, defronta o Gil Vicente, oitavo, este domingo às 15h30, em jogo arbitrado por Pedro Ramalho, da AF Évora.