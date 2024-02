Famalicão: Par da Gindança chamado à Seleção Nacional

A AIMULTICUL – Associação de Integração Multicultural manifesta o seu repúdio pelos insultos racistas de que foi alvo Francisco Jorge Tavares Oliveira, conhecido como Chiquinho, jogador do Futebol Clube de Famalicão. «Um ato inaceitável e inqualificável», classificou a AIMULTICUL, mostrando-se solidária com o atleta.

Recorde-se que durante o jogo Farense- FC Famalicão, disputado no passado sábado, no Algarve, o jogador da equipa famalicense diz ter sido alvo de insultos racistas por parte de um espetador que acabou identificado pela PSP.

AIMULTICUL – Associação de Integração Multicultural, com sede em Vila Nova de Famalicão, manifesta, publicamente, «a sua tristeza e repúdio por estes comportamentos, e apela às entidades competentes para que desenvolvam mecanismos que visem erradicar dos recintos desportivos e da sociedade em geral todo o tipo de atitudes ofensivas da dignidade humana».

Em nota à imprensa, a AIMULTICUL diz que subscreve a posição assumida pelo Futebol Clube de Famalicão, de denunciar e repudiar a atitude do suposto adepto do Sporting Clube Farense e de ser uma voz ativa contra estes comportamentos. Saúda, ainda, a postura do Sporting Clube Farense, da Liga Portuguesa de Futebol Profissional de por condenarem o ato, e felicita o árbitro do encontro por ter ouvido as queixas do jogador e interrompido a partida, solicitando a intervenção das autoridades. «Se todos agirmos assim, podemos contribuir para uma sociedade melhor», reflete.