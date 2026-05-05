Famalicão: Par da Gindança na final do Funtástico, da TVI

O par de dança desportiva Tomás & Lara, representantes da Academia Gindança, vai disputar a final do Funtástico, programa de talentos da TVI, que decorre no próximo domingo.

Até chegarem à final, Tomás & Lara superaram com distinção duas eliminatórias consecutivas, com atuações de elevado nível técnico e artístico, conquistando o júri e público.

Os finalistas destacaram que este resultado é fruto de um intenso trabalho de equipa, deixando um agradecimento especial aos seus treinadores, Sérgio Costa e Rita Almeida, referências nacionais na modalidade.

A final, apresentada por Manuel Luís Goucha, será transmitida no próximo domingo, e a Academia Gindança apela ao apoio de todos os amigos, familiares e simpatizantes, porque o voto do público será determinante para que o par possa trazer o troféu para casa.

O percurso de Tomás e Lara tem sido marcado por atuações de elevado nível técnico e artístico, evidenciando a qualidade que caracteriza a academia famalicense.