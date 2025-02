Famalicão: Par da Gindança representa Portugal no Campeonato da Europa

O próximo debate organizado pelo PS, no âmbito do “Pensar 2025”, é no dia 18 de fevereiro, às 21 horas, sobre Economia, Comércio e Indústria. A entrada é gratuita, mas sujeita à lotação da sala.

O café-concerto, na Casa das Artes, continua a ser o local escolhido e os convidados são Pedro Siza Vieira, ex-Ministro da Economia; Xavier Ferreira, presidente da ACIF – Associação Comercial e Industrial de Famalicão; Manuel Sousa, administrador do grupo Melo Sousa; Goreti Costa, empresária do DMT Grupo; Armandina Magalhães, empresária da Etiprint, Vitor Sampaio, representante da SINDEQ – Sindicato das Indústrias e Afins; Sofia Lopes Correia, sócia-gerente da loja comercial “Espaço Verde”; Augusto Sá, sócio-gerente da confeitaria Bom Gosto; João Fernandes, representante do gabinete jurídico da APGSL – Associação Portuguesa de Gestão da Sinistralidade Laboral; Ivo Sá Machado, responsável pelo programa autárquico PS 2025.

Segundo o presidente da concelhia do PS e candidato à Câmara, Eduardo Oliveira, o objetivo é o debate do desenvolvimento económico do concelho, bem como os desafios e as oportunidades para as empresas locais. As conclusões retiradas daqui servirão para o programa do PS à Câmara.

O ciclo de conferências “Pensar 2025” já abordou a Ação Social, agora é sobre a Economia, Comércio e Indústria e, em março, irá focar-se em Juventude e Associativismo; no mês de abril é acerca do Desporto e posteriormente sobre Habitação.

Foto: Reprodução site Partido Socialista