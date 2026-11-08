Na noite deste sábado, a Taça do Mundo de 10 Danças Adultos foi ganha pelo par da Letónia, Romans Dobrekovs e Violetta Levchenko. A competição decorreu no Pavilhão Municipal, no âmbito da décima segunda edição do Famalicão Dança, uma organização da Academia Gindança.

A competição reuniu cerca de três centenas de pares, de 22 países, que competiram nesta prova que faz parte do calendário da World DanceSport Federation.

O segundo lugar foi para os polacos Kajetan Tygielski e Nicole Menser, enquanto que Nikolaev Egor e Lee Jerry, de Hong Kong, terminaram na terceira posição.

Do Famalicão Dança 2026 também fez parte a última prova do Circuito Nacional de Dança Desportiva de Latinas e Standard, e a Final da Taça de Portugal de Adultos Open e Pré-Open Latinas.

Foto reprodução redes sociais Município de Famalicão, Diana Correia