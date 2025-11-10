Famalicão: Par da Lituânia vence Campeonato do Mundo sub-21

O par Kristupas Mlinskas & Liepa Rudnickaite, da Lituânia, venceu o Campeonato do Mundo de Sub-21 nas 10 danças, competição oficial atribuída pela World DanceSport Federation (WDSF), que decorreu no sábado, dia 8, no pavilhão municipal, durante a 11.ª edição do Famalicão Dança, evento organizado pela Gindança.

Num ambiente glamoroso, cheio de brilho e criatividade, apresentaram-se em palco mais de 30 campeões nacionais, de 17 nacionalidades. A decisão do júri recaiu no par da Lituânia.

O Famalicão Dança voltou também a dar palco à 6.ª e última prova do Circuito Nacional de Dança Desportiva, em latinas e standard, atribuída pela Federação Portuguesa de Dança Desportiva (FPDD), que contou com a participação de cerca de 150 pares de 30 escolas nacionais.

O evento, que contou com a presença de Mário Passos, presidente da Câmara Municipal, e Pedro Oliveira, vice-presidente e vereador do desporto, foi mais um sucesso para a Gindança. A presidente, Anabela Gomes, manifesta o imenso «orgulho» com esta edição. «Hoje o coração está cheio de gratidão».

A Gindança recebeu um voto de louvor da Associação de Dança Desportiva do Baixo Minho pelo trabalho desenvolvido e pela organização do Famalicão Dança. «Sinto-me muito orgulhosa por fazer parte deste projeto, que é feito de paixão, dedicação e muita entrega. Nada disto seria possível sem todos os que acreditam, colaboram e dançam connosco: professores, alunos, famílias e amigos. patrocinadores e parceiros», acrescentou.

A 11.ª edição do Famalicão Dança destacou-se também pela referência ao bicentenário do nascimento do escritor Camilo Castelo Branco, procurando unir a dança à literatura e ao património cultural do concelho.