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Famalicão: «Para atingirmos os objetivos da época temos de vencer o Estoril» (c/vídeo)

O extremo do FC Famalicão olha para a partida de domingo, no António Coimbra de Mota, como mais um momento para o grupo mostrar a sua identidade. Na antevisão ao jogo, no reduto do Estoril, Antoine Joujou refere que a equipa «está bem» e como prova disso recorda os últimos «bons jogos», particularmente as deslocações ao FC Porto e SC Braga.

O jogador, que pelo Famalicão já alinhou em 25 jogos, já marcou 3 golos e fez duas assistências (Liga e Taça), acredita que os jogadores «estão prontos para corresponder às expetativas e conquistar os objetivos no final da época». E para o conseguir «temos de vencer o Estoril».

Individualmente, Antoine Joujou manifesta «vontade e determinação sempre que for chamado pelo treinador».

Confira, no vídeo, a antevisão do jogador do FC Famalicão.

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Famalicão: Incendeia casa com pessoas lá dentro e acaba detido

A Polícia Judiciária deteve um homem de 34 anos suspeito de atear a fogo a uma casa situada na freguesia de Vilarinho das Cambas, em Famalicão.

Em comunicado a O Minho, a PJ confirma que o suspeito terá conseguido aceder ao exterior da habitação sem autorização e com o auxílio de um isqueiro e líquido inflamável pegou fogo a um sofá, uma mesa e duas botijas de gás.

Segundo a PJ, esta ação resulta de “ação criminosa, por razões de vingança” e terá provocado “danos materiais, tendo-se registado perigo de propagação ao interior da habitação, com risco para a vida dos dois habitantes que aí se encontravam”.

O suspeito colocou-se em fuga e foi detido pela PJ este mês. Depois de ser presente a tribunal, a medida de coação aplicada passa pela apresentação semanal às autoridades e a proibição de se aproximar das vítimas.

Famalicão: Poesia de Abril em Arnoso Santa Eulália

Esta sexta-feira, a sede da ADC Santa Eulália recebe mais uma sessão da Noite do Conto e da Poesia. De entrada livre, a iniciativa começa às 21h30 com declamação de poemas de Abril e animação musical a cargo de Pedro Fernandes.

A “Noite do Conto e da Poesia” é uma iniciativa promovido pelo Município, com o apoio das juntas de freguesias e associações.

Famalicão: Aluna da An-Dança aceite em curso da European School of Ballet

Sara Rodrigues, aluna da An-Dança Conservatório de Dança de Vila Nova de Famalicão, foi aceite para o Contemporary Trainee Program da European School of Ballet, uma das mais prestigiadas escolas de dança clássica e contemporânea do mundo, onde irá prosseguir estudos e desenvolver a carreira artística.

A jovem bailarina foi ainda uma das doze selecionadas a integrar o Projeto TERRITÓRIO IX, uma residência artística internacional centrada no repertório do coreógrafo britânico Wayne McGregor e de Liliana Barros realizado para a companhia Nederlands Dans Theater.

Sara Rodrigues foi também convidada a participar na digressão da International Contemporary Ensemble com apresentação da obra “Into the Hair”, da coreógrafa Sharon Eyal, tendo a oportunidade de atuar no prestigiado Lincoln Center, em Nova Iorque, um dos palcos mais emblemáticos das artes performativas a nível mundial.

Ao longo do tempo a bailarina tem-se afirmado em competições internacionais, entre elas, o European Ballet Grand Prix e o Youth America Grand Prix, onde alcançou o pódio.

Famalicão: Equipa feminina recebe (sábado) Ouriense

O campo n.º 1 da Academia recebe, este sábado, às 16 horas, o jogo 12 da fase de apuramento de campeão da 2.ª divisão de futebol feminino. O conjunto famalicense, com 9 pontos, recebe o Ouriense, formação que soma 11 pontos.

Um jogo entre duas equipas que não aspiram a nada mais que não seja a vitória e terminar esta derradeira fase do campeonato com o maior número de pontos.

Nesta prova, o FC Porto está a uma vitória (faltam três jornadas) do título e subida à Liga BPI. Lidera o campeonato com 29 pontos, seguido do Albergaria (22) e Benfica B (21).

Famalicão: Associação de Moradores das Lameiras recebe comitiva europeia no âmbito da rede URBACT ITN 2NITE

A Associação das Lameiras recebeu a visita de uma comitiva internacional no âmbito da reunião transnacional da rede europeia URBACT ITN 2NITE, promovida pela Associação Pentágono Urbano, que decorreu entre os dias 20 e 22 de abril de 2026, nas cidades de Braga e Famalicão.

A iniciativa está integrada num projeto europeu que visa promover cidades mais seguras, inclusivas e dinâmicas, através da partilha de boas práticas e da implementação de soluções inovadoras na área da segurança urbana, em particular durante o período noturno.

Em Famalicão, a comitiva realizou uma visita ao Parque da Devesa, ao Centro Coordenador de Transportes e à Associação das Lameiras.

Na visita à Associação das Lameiras, a comitiva teve a oportunidade de conhecer de perto as respostas sociais e o trabalho de proximidade desenvolvido com a comunidade. Segundo a associação famalicense, a comitiva terá manifestado “grande admiração pela organização, dinâmica e impacto deste espaço”.

Em nota de imprensa, os responsáveis pela AML falam de um “reconhecimento internacional reforça o valor do trabalho desenvolvido no território e evidencia o Edifício das Lameiras como uma referência no contexto europeu”.

Famalicão: Miguel Araújo regressa à Casa das Artes para três concertos

O cantor de “O capitão fantástico”, “Balada astral”, “Dona Laura” e “Os maridos das outras” vem a Famalicão para três concertos na Casa das Artes, na véspera do 25.º aniversário do espaço cultural famalicense, inaugurado a 1 de junho de 2001.

Os espetáculos de Miguel Araújo são em maio e estão marcados para o grande auditório nos dias 29 e 30 (às 21h30) e 31 de maio (às 18 horas).

Miguel Araújo vem apresentar o novo disco de originais, Por Fora Ninguém Diria, que chegou no início deste ano.